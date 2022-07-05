Türkiye Suriye’ye operasyona hazırlanırken kanlı ittifak ortaya çıktı: Rusya-Suriye ve…

Son aylarda Türkiye'nin Suriye'ye askeri operasyon düzenlemesi gündeme gelirken, Orta Doğu medyası dikkat çekici bir ittifakı gözler önüne serdi.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın haftalar önce gündeme getirdiği “Suriye’ye askeri operasyon” hazırlıkları devam ederken İngiltere merkezli Arapça yayın yapan Asharq Al Awsat isimli gazeteye konuşan terör örgütü üyeleri Rusya ve Suriye’nin de dahil olduğu kirli bir ittifakı gözler önüne serdi.

Londra merkezli yayın yapan gazeteye konuşan ve omurgasını terör örgütü PKK/YPG/PYD’nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri’ne bağlı terörist elebaşı Badran Jia Kurd, Şam yönetimiyle bir dizi görüşme yaptıklarını söyledi. Sırtını ABD’ye dayayan Kurd Rusya’nın arabuluculuğunda Şam yönetimiyle görüştüklerini belirtti.

Fırat Nehri’nin doğusunu yöneten PYD/YPG/PKK’nın Suriye yönetiminden temsilcilerle görüştüğü belirtilirken Suriye-Türkiye sınırını “korumak” üzere anlaştığı da ifşa oldu. Öte yandan haberde, Esad’a bağlı güçlerin bölgeye gittiği de kaydedildi.

Omurgasını teröristlerin oluşturduğu ve ABD’nin destek verdiği Suriye Demokratik Güçleri’nin Türkiye’yle karşı karşıya gelmek istemediği için sınır koruma görevini Şam’a vermeyi umut ettiği de haberde belirtildi.