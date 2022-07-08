Türkiye’de öldürülüyorlar, Almanya ödüllendiriyor
Almanya’da Darmstadt Kliniği Göğüs Hastalıkları Bölüm Başkanı ve Başhekimi Dr. Cihan Çelik’e “Üstün Bilim İnsanı Ödülü” verildi.
Türkiye'de şiddetin hedefindeki doktorlarımız dünyada başarılarıyla dikkat çekiyorlar. Almanya'da Darmstadt Kliniği Göğüs Hastalıkları Bölüm Başkanı ve Başhekimi Dr. Cihan Çelik'e “Üstün Bilim İnsanı Ödülü” verildi.
Alman hükümetinin Covid-19 danışmanı ve Bilim Kurulu üyesi olan Dr. Çelik'e ödülünü takdim eden Darmstadt Belediye Başkanı Jochen Partsch, “Bu Türk doktor bizi onurlandırıyor. Bu çok ender verilen bir ödüldür. Pandemide bize umut oldunuz” dedi.