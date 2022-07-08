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Türkiye’de öldürülüyorlar, Almanya ödüllendiriyor

Almanya’da Darmstadt Kliniği Göğüs Hastalıkları Bölüm Başkanı ve Başhekimi Dr. Cihan Çelik’e “Üstün Bilim İnsanı Ödülü” verildi.

Ali GÜLEN
Yayınlanma: 05:30 - 08 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Türkiye’de öldürülüyorlar, Almanya ödüllendiriyor

Türkiye'de şiddetin hedefindeki doktorlarımız dünyada başarılarıyla dikkat çekiyorlar. Almanya'da Darmstadt Kliniği Göğüs Hastalıkları Bölüm Başkanı ve Başhekimi Dr. Cihan Çelik'e “Üstün Bilim İnsanı Ödülü” verildi.

Dr. Çelik, okurlarımıza selam göndererek “Sadece bilimin sesine kulak verin” dedi.

Alman hükümetinin Covid-19 danışmanı ve Bilim Kurulu üyesi olan Dr. Çelik'e ödülünü takdim eden Darmstadt Belediye Başkanı Jochen Partsch, “Bu Türk doktor bizi onurlandırıyor. Bu çok ender verilen bir ödüldür. Pandemide bize umut oldunuz” dedi.

 

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