Türkiye’deki İsraillilere yönelik suikast planının arkasında isim ‘Halep Kasabı’ çıktı

İsrail, Haziran ayında Türkiye'deki vatandaşlarına saldırı düzenlenebileceğini açıklamış ve Türkiye'ye seyahat uyarısı yayınlamıştı. Bunun üzerine, MİT, Türkiye'deki İsrail vatandaşı ve diplomatlara saldırı girişiminin engellendiğini duyurmuştu. İran basını, o saldırıların arkasındaki ismi ve ilişki ağını ilk kez ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Merkezi Londra’da bulunan Orta Doğu ve Arabistan hakkında haberler yapan Asharq Al-Awsat ve İran International yayın kuruluşu, İran Devrim Muhafızları’nın (IRGC) daha önce Suriye’de görev yapan ‘Halep Kasabı’ kod adlı komutanının Türkiye’de İsrail vatandaşlarını hedef alan operasyonlarının başında olduğunu öne sürdü.

Haber kanalına konuşan eski bir Devrim Muhafızları Ordusu yetkilisi, geçen Kasım ayında Suriye’den ‘Suriye egemenliğinin büyük ölçüde ihlali’ nedeniyle sınır dışı edildiği bildirilen Devrim Muhafızları Kudüs Gücü komutanı General Cevad Gaffari’nin, son dokuz ayda Türkiye’deki İsraillileri öldürme planlarına öncülük ettiğini söyledi.

‘BİR DİZİ BAŞARISIZ SALDIRININ DA SORUMLUSU’

İsmi açıklanmayan İranlı bir kaynak, Asharq Al-Awsat’a, Gaffari’nin Suriye’den döndükten sonra IRGC Özel Operasyonlar İstihbarat Teşkilatı’nın başkan yardımcılığına atandığını ve burada İsrail vatandaşlarına yönelik bir dizi başarısız saldırı düzenlediğini öne sürdü.

Bu yaz başında, İsrail, Türkiye’deki vatandaşlarına İran tarafından bir saldırı düzenleneceği istihbaratını paylaşırken, bölgeden uzak durulmasını da tavsiye etmişti. Haziran ayında ise Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) İstanbul’da İsrailli diplomatlara ve turistlere yönelik planlı bir saldırıyı engellediği aktarılmıştı.

Gaffari, İran’ın Suriye iç savaşına geniş çaplı müdahalesine başladığı 2011’den bu yana Suriye’deki İran kuvvetlerinin önemli komutanlarından biri olarak gösteriliyordu.

‘HALEP KASABI’ OLARAK TANINIYOR

Kariyerine Suriye’de, İran kuvvetlerinin Şam’daki karargahında komutanlardan biri olarak başladı ve daha sonra Halep’teki kuvvetlerin komutanı olarak atandı – burada ‘Halep Kasabı’ olarak tanındı.

Orada İran güçlerinin yanı sıra Lübnanlı Hizbullah vekilleri ve Afgan paralı askerleri Fatimiyun’a da liderlik etti.

Gaffari, “ABD güçlerine saldırdıktan ve onaylanmayan yerlere İran silahları yerleştirdikten sonra” Suriye egemenliğini büyük ölçüde ihlal etmekle “suçlandığı için Suriye’den sınır dışı edildi.

KIBRIS’TA DA GÖREV VERİLMİŞ

Gaffari’nin Suriye’den sınır dışı edilmesi sadece emekli olmasına neden olmadı, aynı zamanda ona Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı’nda (SAS) üst düzey bir pozisyon kazandırdı.

SAS’taki başarısızlıkları birçok IRGC yetkilisini öfkelendirdi ve sonunda İran’ın Dini Lideri Ali Hamaney’i örgütün 13 yıldır SAS’ı yöneten tartışmalı ama güçlü şefi Hossein Taeb’i görevden almaya sevk etti.

Ancak Gaffari, denizaşırı SAS operasyonlarından sorumlu ilk veya tek yetkili değildi. Selefi Rıza Seraj da Kıbrıs’ta İsraillileri öldürmeye yönelik başarısız bir plan nedeniyle görevden alınmıştı.

İKİNCİ BİR İSİM DE VAR

İran Devrim Muhafızları Teşkilatı’nın eski üst düzey yetkilisi, İran International’a verdiği demeçte, SAS karşı istihbaratının (Birim 1500) başkan yardımcısı Ruhollah Bazghandi’nin Türkiye’deki İsraillilere yönelik başarısız suikast girişimlerinin bir diğer kilit figürü olduğunu söyledi.

İran International’a konuşan bir kaynak, Bazghandi’nin İstanbul’daki İsrail hedeflerine yönelik saldırıları gerçekleştirmek için amatör ajanlar kullanarak Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı’na ağır bir darbe indirdiğini de öne sürdü.

İsrail Haziran ayında Türkiye'deki vatandaşlarına yönelik bir seyahat uyarısı yaptı. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, yaptığı açıklamada İstanbul’daki vatandaşlarına “Derhal ülkeden ayrılın” çağrısında bulunmuştu.

İlginizi Çekebilir Esad'a yakın isimden dikkat çeken açıklama: 'Türkiye ile ilişkilerin düzelmesinin ilk şartı...'

İlginizi Çekebilir İstanbul'da 'İsrail vatandaşlarına suikast' operasyonu

İlginizi Çekebilir İsrail'den İstanbul'daki vatandaşlarına 'Hemen ayrılın' uyarısı