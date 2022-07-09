Türkiye’den gelen meyve-sebze, AB’de kriz yarattı

Türk Lirası’ndaki değer kaybıyla beraber Bulgaristan’dan Edirne’ye gıda alışverişi akını Avrupa Birliği içinde krize yol açtı. Türkiye'den gelen ürünlerde yüksek oranda pestisit bulunduğu yönündeki şikayetlerin ardından Avrupa Komisyonu’ndan uzmanlar, Kapıkule sınırındaki incelemelerde bulundu.

Sozcu.com.tr

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Avrupa Komisyonu'ndan uzmanlar, önceki gün Türkiye-Bulgaristan sınırındaki gıda ve mal geçişiyle ilgili incelemelerde bulunmak üzere bölgeye geldi.

EURACTIV sitesinin haberine göre, Avrupa Birliği (AB) uzmanları Kapıkule Sınır Kapısı'nda Türkiye'den Bulgaristan'a giriş yapan meyve-sebzelerin ve diğer gıda ürünlerinin Avrupa standartlarına uygun olup olmadığını inceledi.

Bulgaristan vatandaşları, son dönemde TL'de yaşanan değer kaybı ve dövizdeki leva kurunun artmasıyla alışveriş için Edirne'ye akın ediyor.

AVRUPALI ÜRETİCİLER ŞİKAYETTE BULUNDU

AB uzmanları, Türkiye'den gelen ürünlerin Bulgaristan üzerinden tüm birlik ülkelerine yayıldığını, bu nedenle Türkiye-Bulgaristan sınırındaki gıda kontrollerinin AB'nin tamamı için önemli olduğunu belirtti.

EUROACTIV, Bulgaristan'da Türkiye'den gönderilen ürünlerde yapılan analizlerde yüksek oranda pestisit bulunduğunu aktardı. Habere göre AB ülkelerindeki birçok tarım üreticisi de, Türkiye'den gelen ürünlerde AB'de onaylanmamış ilaç ve pestisit olduğu konusunda Avrupa Komisyonu'na şikayetlerde bulundu. İspanya'da La Uniò isimli bir tarım üreticileri birliği, Türkiye'den ithal edilen ürünlerin daha sıkı denetlenmesini talep etti.

Avrupa Hızlı Gıda ve Yem Alarm Sistemi'nin (RASFF) bu yılın ilk çeyreğindeki verilerine göre, AB'de gıda güvenliği gerekçesiyle reddedilen meyve-sebzenin yüzde 60'ı Türkiye'dendi.

Bulgaristan Tarım Bakan Yardımcısı İvan Hristanov, Kapıkule sınırının ABD-Meksika sınırından sonra dünyanın en önemli ikinci sınırı olduğunu belirterek AB yetkililerinin sınırla ilgili Bulgaristan'ı sık sık uyardığını ifade etti.

Öte yandan Türkiye'den gelen ucuz sebze-meyvelerin Bulgar çiftçiler için de ciddi bir sorun haline geldiği belirtiliyor. Bulgar yetkililere göre Türkiye'den ithalat nedeniyle Bulgaristan'ın son 10 yıldaki kaybı 500 milyon euro'yu buluyor.

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