Türkiye’den Ukrayna’ya 5 TIR yardım malzemesi
AFAD, Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla 5 TIR yardım malzemesini, insani yardım ekibimiz ile birlikte bölgeye gönderildiğini duyurdu.
Türkiye, Rusya’nın saldırı düzenlediği Ukrayna’ya yardım malzemesi gönderdi.
AFAD’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada “Ukrayna’daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD Başkanlığımız tarafından hazırlanan gıda, battaniye, yatak, hijyen malzemesi ve çadırdan oluşan 5 TIR yardım malzemesini, insani yardım ekibimiz ile birlikte bölgeye gönderiyoruz” ifadeleri kullanıldı.