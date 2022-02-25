Türkiye’den Ukrayna’ya 5 TIR yardım malzemesi

AFAD, Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla 5 TIR yardım malzemesini, insani yardım ekibimiz ile birlikte bölgeye gönderildiğini duyurdu.

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Türkiye, Rusya’nın saldırı düzenlediği Ukrayna’ya yardım malzemesi gönderdi.

AFAD’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada “Ukrayna’daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD Başkanlığımız tarafından hazırlanan gıda, battaniye, yatak, hijyen malzemesi ve çadırdan oluşan 5 TIR yardım malzemesini, insani yardım ekibimiz ile birlikte bölgeye gönderiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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