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Türkiye’den Yunanistan’a sert Ukrayna yanıtı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın 'Ukrayna'daki durumdan Türkiye'nin faydalandığı yönündeki' açıklamasına yanıt verdi.

Yayınlanma: 17:58 - 26 Şubat 2022 Güncellenme:
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Türkiye’den Yunanistan’a sert Ukrayna yanıtı

Yunanistan Dışişleri Bakanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye’nin Ukrayna’daki durumu fırsatçı bir şekilde kullanmaya çalışması sadece zararlı olacaktır” ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU’NDAN YANIT

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yunan mevkidaşından gelen açıklamalara “Tüm dünya Ukrayna’da meydana gelen trajediye odaklanırken, Nikos Dendias kendi kişisel uğraşına odaklanmış durumda: Her koşulda Türkiye’yi karalamak. Böylesi bir saçmalık konusunda çok fazla adanmışlık ve çaba ortaya konuluyor. Çok üzücü!” yanıtı verdi.

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