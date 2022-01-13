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Türkiye’nin ilk cep uydusu uzaya gönderildi

Türkiye’nin ilk cep uydusu Grizu-263A, ABD’nin Florida eyaletinden uzaya fırlatıldı. SpaceX’in Transporter-3 görevi kapsamında Grizu-263A dahil toplam 105 uzay aracı aynı anda fırlatıldı.

Yayınlanma: 18:33 - 13 Ocak 2022 Güncellenme:
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Türkiye’nin ilk cep uydusu uzaya gönderildi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Grizu-263 Uzay Takımı tarafından tasarlanan Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A uzaya fırlatıldı.

Grizu-263A, ABD'nin Florida eyaletinden bulunan Cape Canaveral Fırlatma Üssü’nden SpaceX'e ait Falcon 9 roketiyle TSİ 18.25'de başarılı şekilde uzaya gönderildi.

YAŞAMINI YİTİREN MADENCİLER ADINA GÖNDERİLDİ

Söz konusu cep uydusu, 3 Mart 1992’de Zonguldak'ta meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren madenciler adına uzaya fırlatıldı. Fırlatmanın ardından Falcon 9 roketi başarılı şekilde Dünya'ya geri döndü.

SpaceX'in Transporter-3 görevi kapsamında Grizu-263A dahil toplam 105 uzay aracı aynı anda fırlatıldı.

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