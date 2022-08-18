Türkiye’nin yeni S-400 alacağı iddialarıyla ilgili ABD’den çok sert açıklama

Türkiye’nin Rusya’dan ikinci parti S-400 hava savunma sistemi satın alacağı yönündeki haberler tartışmalara yol açarken, ABD’den çok sert bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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ABD-Türkiye-Rusya hattında S-400 krizi yeniden gündemde… Rus haber ajansı TASS, Türkiye ve Rusya arasında ikinci parti S-400 füze sistemleri için yeni bir anlaşma imzalandığını duyurmuş, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yapılan açıklamadaysa S-400 tedarik sürecinde yeni bir gelişme olmadığı bildirilmişti.

Savunma sanayi üzerine haberleriyle bilinen medya kuruluşu Defense News'e konuşan Türk kaynaklar ise, S-400 sistemlerinin parçalarının Türkiye'de üretilmesi konusunda anlaşma sağlanabileceğini söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da, Türkiye'nin Rusya ile savunma sanayi konusunda daha fazla iş birliği yapmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunmuş, “Vardığımız nokta şu ki Rusya'nın Ukrayna'ya karşı vahşi ve haksız savaşında bütün ülkelerin Rusya'nın savunma sanayi ile ticaret yapmaması her zaman olduğundan çok daha fazla hayati bir önem taşıyor” demişti.

‘TÜRKİYE’NİN YÖN DEĞİŞTİRMESİNİ DİLİYORUM’

ABD ile Türkiye arasında F-16 tedariki için görüşmelerin devam ettiği bir dönemde böyle bir açıklama gelmesi uluslararası kamuoyunda gündem olurken, ABD'den yeni bir açıklama daha geldi. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Robert Menendez, dün yayınladığı açıklamada “Türkiye'nin Rusya lideri Vladimir Putin gibi bir savaş suçlusuyla her türlü askeri işbirliğini tamamen reddederek NATO'ya ve bölge barışına bağlılığını göstermesi gerektiğini” belirtti.

Demokrat Partili Menendez, “Yunanistan'ın hava sahasına yönelik devam eden düşmanca ihlaller ve İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliğini geciktirmesi nedeniyle Türkiye'nin yön değiştirmesini ve bölgede yapıcı bir ortak olarak savunma ittifakına olan sorumluluklarını yerine getirmesini en içten şekilde diliyorum” ifadelerini kullandı. ABD'li Senatör, “ABD yönetimi bu konuda net olmalı: Türkiye'nin Rus savunma sektörüyle ilişkilerinin genişlemesi, NATO'daki müttefiklerimizin ve Avrupa'daki ortaklarımızın güvenliğini daha da tehlikeye atacak büyük bir hata olur” diye yazdı.

TRUMP TÜRKİYE'Yİ F-35 PROGRAMINDAN ÇIKARMIŞTI

2017'de Türkiye’nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması, NATO ve ABD ile Türkiye arasında büyük krize yol açmıştı. ABD'nin o dönemki başkanı Donald Trump, Türkiye'yi F-35 programından çıkarmıştı.

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