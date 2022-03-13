Türklerin sığındığı caminin bombalandığı iddiasına yanıt geldi

Antalya Diplomasi Forumu kapanış toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Mariupol’deki Türklerin sığındığı caminin bombalandığı yönündeki haberlerin asılsız olduğunu belirterek, camide bulunan vatandaşlarla temasta olduklarını söyledi. Çavuşoğlu ayrıca, savaştan bu yana 14 bin 480 Türk vatandaşının tahliye edildiğini söyledi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Antalya Diplomasi Forumu, bugün sona erdi. Forumun kapanış toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu 2022’de (ADF) 17’si devlet ve hükümet başkanı, 80’i bakan olmak üzere 75 ülkeden katılımcıyı bir araya getirdiklerini belirterek, “Antalya Diplomasi Forumu’nda Cumhurbaşkanımız 11, ben ise 67 ikili görüşme gerçekleştirdik” dedi.

“14 BİN 480 VATANDAŞIMIZI TAHLİYE ETTİK”

Çavuşoğlu, Ukrayna’daki savaşın başladığı tarihten bu yana 14 bin 480 Türk vatandaşının tahliye edildiğini belirterek şöyle konuştu: “Savaş başlamadan önce, 12 Şubat’ta vatandaşlarımızı özellikle Ukrayna’nın doğusundan ayrılmaları konusunda bizzat arayarak ve telefonlarla mesaj atarak uyarmıştık. Dönen vatandaşlarımız oldu 5 bin civarında, ayrılan vatandaşımız oldu. Savaşın başladığı günden bu yana da yaklaşık 14 bin 480 vatandaşımızı tahliye ettik. Bunlardan 4 binden fazlası kendi imkanlarıyla sınıra geldi, sınırdan geçişlerini sağladık. Bizden habersiz sınırı geçenler de oldu. Bizim desteğimizle ve bizzat tahliye ettiğimiz rakamları içeriyor verdiğim rakam. Dün akşam yine 489 vatandaşımızı çatışmaların da olduğu bazı yerlerden tahliye ettik.”

“İNSANİ KORİDORUN NE TARAFA AÇILACAĞINA DAİR ANLAŞABİLMİŞ DEĞİLLER”

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Rusya Dışişleri Sergey Lavrov ile yapılan üçlü görüşmeye de değinen Çavuşoğlu, “14 bin 500 vatandaşımızı getirdik ama çatışma bölgelerinde kalan vatandaşlarımız da var. Bunlardan bir tanesi de Mariupol. Mariupol’da özellikle o gün Lavrov ve Kuleba ile yaptığımız üçlü görüşmede de burada insani bir koridorun açılmasını özellikle gündemde tuttuk. Çünkü burada sadece bizim vatandaşlarımız değil, farklı ülkelerin de vatandaşları var. Burada savaş artık bir sokak çatışmasına döndüğü için vatandaşları çıkarmak çok riskli oluyor. O yüzden bir insani ateşkesin ve koridorun açılması gerekiyor. Bu konuyu sürekli her iki tarafla da görüşüyoruz. Maalesef koridorun ne tarafa açılacağına dair anlaşabilmiş değiller.” dedi.

“CAMİ İMAMI BUNU DOĞRULAMADI”

Mariupol'deki Türklerin sığındığı caminin bombalandığı yönündeki haberlerin asılsız olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, camide bulunan vatandaşlarla temasta olduklarını belirtti. Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Şehrin alt yapısı tamamen gitmiş. Cep telefonları çalışmıyor, bazı uydu telefonları var. Uydu telefonlarıyla bile görüşmek çok zor. Oradaki camide bizim vatandaşlarımız var. Biz onlarla telefon hatları kesildikten sonra da yine sahadaki kontaklarımızla da, uluslararası kuruluşların uydu telefonlarıyla da teması sağlıyoruz. Dün caminin bombalandığına dair bir haber çıktı. Daha sonra cami imamı bunu doğrulamadı. Camiye çok uzak olmayan ama çok da yakın olmayan bir bombanın düştüğünü söyledi fakat camide şuanda her hangi bir hasar yok.”

“HER İKİ TARAFLA DA ÇALIŞIYORUZ”

Çavuşoğlu, “Ruslar özellikle burada kaç vatandaşımızın olduğunu da bize sormuşlardı. O bilgileri de biz, Rusların girdiği yerlerdeki bilgileri de Ruslarla da aynı zamanda paylaştık. Biz bir taraftan tabi ki Ukrayna’nın sınır ve toprak bütünlüğünü çok güçlü bir şekilde destekliyoruz ama diğer taraftan da insani amaçlı her iki tarafla da çalışmamız gerektiğini düşünüyoruz.” dedi.

İlginizi Çekebilir Çavuşoğlu: Türkiye'nin tutumu başından beri net