Ukrayna basını: Rus bombardımanında ölen tahıl patronu Vadaturskiy, Türkiye’ye gelecekti

Rusya ve Ukrayna’nın Türkiye’nin arabuluculuğunda tahıl koridoru anlaşmasının İstanbul’da imzalamasının ardından Ukrayna’da tahıl ticaretinin en önemli isimlerinden biri olan Oleksiy Vadaturskiy’in Rus bombardımanında hayatını kaybetmesi, birçok iddiayı da beraberinde getirdi. Ukrayna basınına göre Vadaturskiy, öldürülmeden önce Türkiye’ye gitmek üzere hazırlık yapıyordu. Ukrayna hükümeti de olayın planlı bir saldırı olduğunu savunuyor.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna'da tahıl ticaretinin en önemli isimleri arasında yer alan Oleksiy Vadaturskiy'in Rus bombardımanında eşiyle beraber hayatını kaybetmesi ülkesinde büyük ses getirdi.

Ukrayna'nın en zengin isimlerinden biri olan Vadaturskiy, ülkenin güneydoğusundaki Mykolaiv kentini hedef alan Rus bombardımanda eşi Raisa Mikhailovna'yla beraber hayatını kaybetmişti. Çiftin yaşadığı evin, önceki gece füzeyle vurulduğu bildirilmişti.

Vadaturskiy Ukrayna'nın en büyük tahıl ticareti şirketi olan ve tahıl sevkiyatı için silo yapımı dahil çok sayıda altyapı çalışmasını hayata geçiren Nibulon Grup’un sahibiydi ve “Ukrayna’nın Kahramanı” madalyası almıştı. Forbes dergisinin 2020 yılı değerlendirmesine göre, Vadaturskiy'nin mal varlığı 450 milyon dolara ulaşıyordu.

Saldırının, Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğunda Rusya ve Ukrayna'nın tahıl koridoru anlaşmasını İstanbul'da imzalamasının ardından gelmesi, bazı iddialara yol açtı.

‘RUSYA, KASITLI OLARAK HEDEF ALDI’

Ukrayna basınına göre Vadaturskiy, öldürülmedem önce Türkiye'ye gitmek üzere hazırlık yapıyordu. Mykolaiv Kent Konseyi Başkanı Anna Zamazeva, Vadaturskiy'nin Türkiye'ye gitmek üzere olduğunu ve Rusya'nın “tahıl koridoru anlaşması” nedeniyle Rusya tarafından kasıtlı olarak hedef alınmış olabileceğini savundu. Zamazeva, Rusya'nın Ukrayna'yı provoke etmek için saldırıyı gerçekleştirmiş olabileceğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Mykhailo Podolyak da Vadaturskiy'nin ölümünün tesadüfi olamayacağını belirterek saldırıyı “Rusya tarafından özellikle planlanan bir cinayet” diye niteledi.

TAHIL ANLAŞMASI İSTANBUL’DA İMZALANMIŞTI

Dünyanın en önemli tahıl üreticilerinden biri olan Ukrayna’dan sevkiyat, Rus işgali nedeniyle durma noktasına gelmişti. İstanbul’da imzalanan ve Ukrayna’dan buğday, arpa, ayçiçeği başta olmak üzere ziraat ürünlerinin ihracatının yeniden başlamasını öngören anlaşma, ticaret gemilerinin güvenli koridorlarla Ukrayna’dan Türkiye’ye ulaşmasına ve sonrasında uluslararası pazarlara ilerlemesine imkan verecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, geçen hafta yaptığı açıklamada “Ukrayna tahıl sevkiyatına hazır. Sevkiyata başlamak için Türkiye ve Birleşmiş Milletler’den işaret bekliyoruz” demişti.

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