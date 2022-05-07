Ukrayna Büyükelçisi Bodnar’dan ‘İstanbul Süreci’ açıklaması

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Ukrayna'da 8 Mayıs'ın 'Anma ve Uzlaşma Günü' olarak kutlandığını, 'İstanbul Süreci'nin de uzlaşma süreci olduğunu söyledi. Bodnar, "Bizim için en önemlisi sonucu elde etmek ve bu savaşa son vermek" dedi.

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Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Ukraynada kutlanan ‘8 Mayıs Anma ve Uzlaşma Günü’nün önemine dikkat çekerek, “8 Mayıs, Ukrayna tarihinde en önemli günlerden biridir; çünkü 2’nci Dünya Savaşı zamanında Ukrayna fiilen çatışma bölgesindeydi ve o zaman 8 milyon Ukraynalı hayatını kaybetti. Eski Sovyet topraklarında faşizme karşı savaşan Kızıl Ordunun yüzde 20si Ukraynalılardan oluşuyordu ve bu insanlar Avrupayı da Nazilerden kurtardı. Bu da bizim için bir anma günü ve biz onları saygıyla anıyoruz. Bizim bu zafere katkımız gerçekten çok büyük ve değerli oldu. O yüzden biz herkesten çok barışı istiyoruz” dedi.

Bodnar, Ukraynada her 9 Mayısın ‘Nazizme Karşı Zafer Günü’ olarak kutlandığını hatırlatarak, “9 Mayıs geleneksel olarak aslında Nazizme karşı savaşta hayatını kaybedenleri anma günüydü. Biz o savaşta hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz ve sadece artık o savaşta değil bu savaşta da hayatını kaybedenleri anıyoruz; çünkü bu tüm Ukrayna için gerçek bir anma günüdür. Bu insanlar gerçekten ülkenin bağımsız olması ve kendi özgürlükleri için mücadele ettiler” diye konuştu.

(DHA)

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