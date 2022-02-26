Ukrayna Devlet Başkanı: Kiev’deyim, silahlarımızı bırakmayacağız

Rus askerlerinin Kiev merkezine ilerleyişi sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından paylaştığı son videoda Kiev'de olduğu ve hiçbir yere gitmediği mesajı verdi.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bu sabah Kiev’deki ofisinin önünde kaydettiği bir videoyu Twitter'da paylaştı.

Zelenskiy, “Herkese günaydın. Sahte haberlere inanmayın. Ben buradayım. Silahlarımızı bırakmayacağız. Ülkemize sahip çıkacağız çünkü silahlarımız gücümüzdür. Burası bizim toprağımız. Ülkemiz. Bizim çocuklarımız. Bütün bunları koruyacağız” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy sözlerini “Ukrayna'ya zafer” diyerek bitirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı, dün sosyal medya hesaplarından yayınladığı videoda “Parti liderleri burada, cumhurbaşkanlığı ofisi başkanı burada, başbakan burada, savunma bakanı burada, cumhurbaşkanı danışmanı burada ve cumhurbaşkanı burada. Kiev'deyiz, hepimiz buradayız. Devletimizi ve bağımsızlığımızı koruyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

‘KİEV ÇEVRESİNDE DURUM KONTROL ALTINDA’

Kiev merkezi çevresinde çatışmalar giderek şiddetlenirken Zelenskiy'in üst düzey danışmanlarından Mihailo Podoliak, bu sabah yaptığı açıklamada Rus güçlerinin mümkün olduğunca çok askeri ekipmanı Kiev'e yığmaya çalıştığını söyledi.

Televizyonda konuşan Podoliak, Kiev çevresindeki bölgelerde Ukrayna ordusunun durumu kontrol altına aldığını ifade etti. Yetkili, Rusya'ya bağlı sabotaj ekiplerinin Kiev'de kargaşa çıkarmaya çalıştığını ancak Ukrayna güvenlik güçleri tarafından engellendiklerini kaydetti.

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