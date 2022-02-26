Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Kiev kontrolümüzde

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "savaşa son verin, barış içinde yaşayalım" çağrısını yineledi. Zelenskiy, Rus saldırıların ardından Kiev'in durumuyla ilgili de konuşurken, kontrolün Ukrayna'da olduğunu aktardı.

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Rusya'nın Ukrayna işgalinin üçüncü gününde, başkent Kiev'de sabah erken saatlerinde başlayan çatışmalar şiddetlenirken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bir son dakika açıklaması yaptı.

Zelenskiy, Kiev’in ve başkent çevresindeki kilit noktaların Ukrayna ordusu kontrolü altında olduğunu vurguladı. Reuters’a konuşan kaynaklar da hükümet binaları çevresinde silah seslerinin duyulduğunu öne sürdü.

Zelenskiy, Ukrayna halkının artık AB’ye tam üyelik hakkı kazandığını belirtirken, bunun kendileri için en büyük desteklerden biri olacağını belirtti.

Zelenskiy, “Kim gelmek ve bize yardım etmek isterse onlara silah vereceğiz.” dedi. Sözlerini, “Bu savaşı durdurmalı ve barış içinde yaşamalıyız” ifadeleriyle bitirdi.

“BAŞARIYLA PÜSKÜRTÜYORUZ”

Zelenskiy, Sosyal medya hesabından yayınladığı bir video mesajında, “Düşman saldırılarına direndik ve başarıyla püskürtüyoruz. Çatışma devam ediyor” ifadelerinde bulundu.

Zelenskiy, “Rusya’nın SWIFT ile bağlantısını kesme konusunda AB ülkelerinden neredeyse tam desteğimiz var. Almanya ve Macaristan’ın bu kararı destekleyecek cesareti göstereceğini umuyorum. Biz vatanımızı ve Avrupa’yı savunma cesaretini gösteriyoruz.” dedi.

Kiev Valisi ise yaptığı son dakika açıklamasında, kentte siviller de dahil olmak üzere 71 kişinin yaralandığını duyurdu. Vali, Kiev bölgesinde ve Ukrayna sınırında Rus askerlerinin yoğunlaşmaya başladığını da vurguladı.

“30 KİLOMETRE KALDI”

İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki ilerlemeye katılan Rus kuvvetlerinin büyük kısmının şu anda şehir merkezinden 30 kilometre kadar uzakta olduğunu söyledi.

Savunma bakanlığının Twitter hesabından yayınlanan mesajda, “Rusya, Ukrayna üzerindeki hava sahasının kontrolünü henüz ele geçirmedi, Rus Hava Kuvvetlerinin etkinliğini büyük ölçüde azalıyor” ifadeleri kullanıldı.

“ÜÇÜ ÇOCUK 198 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ”

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamadaysa, çatışmalarda 3 bin 500'den fazla Rus askerinin öldürüldüğü, 200 askerin rehin alındığı iddia edildi.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Rusya saldırılarında üçü çocuk en az 198 Ukraynalının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Reuters’a konuşan görgü tanıkları, Kiev’deki hükümet binaları yakınında silah sesleri duyulduğunu aktardı. Bölgedeki Reuters muhabiri de, bu sabah kent merkezinde top sesleri duyulduğunu belirtti.

Rusya’nın dün ele geçirdiğini açıkladığı Kiev’in kuzeyindeki Hostomel hava üssünde şiddetli çatışmalar yaşandığı belirtilirken, Ukrayna Hava Kuvvetleri de bu sabah Kiev’in güneyindeki Vasylkiv hava üssü yakınlarında çatışma çıktığını duyurdu. Bölgede bir Rus uçağının düşürüldüğü de bildirildi.

SEAN PENN İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan, Hollywood’un politik olarak en aktif ünlülerinden biri olan Oscar'lı oyuncu Sean Penn de Zelenskiy’i ziyaret etti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi’nin Facebook'tan yaptığı açıklamada “Batılı politikacıların sahip olmadığı cesareti gösteriyor' dedi. Penn'in başkent Kiev’de olup bitenlerin belgeselini çekeceği kaydedildi.

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