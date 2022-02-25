Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Kiev’deyiz, ülkemizi savunuyoruz

Sosyal medya hesabından video yayınlayan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Kiev'deyiz, hepimiz buradayız. Devletimizi ve bağımsızlığımızı koruyoruz" dedi.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle ilgili peş peşe son dakika haberler geliyor.

Sosyal medya hesaplarından video yayınlayan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy şu ifadeleri kullandı:

* Parti liderleri burada, cumhurbaşkanlığı ofisi başkanı burada, başbakan burada, savunma bakanı burada, cumhurbaşkanı danışmanı burada ve cumhurbaşkanı burada. Kiev’deyiz, hepimiz buradayız. Devletimizi ve bağımsızlığımızı koruyoruz.

KİEV’DE SON DURUM

Rusya savaşın ikinci gününde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e kadar ilerledi. Ara ara duyulan patlama sesleri ve sirenlerle inleyen şehir sokakları sessizliğe büründü.

Düne oranla banka kuyrukları azalırken bavulunu hazırlayanların şehirden kaçışı sürüyor. Kent merkezinde çok sayıda asker göze çarpıyor.

Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı ise Rusya’nın Kiev’e odaklandığını ancak başarıya ulaşamayacaklarını söyledi.

RUSYA: KİEV’DE YERLEŞİM YERLERİ VURULMAYACAK

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Kiev'deki yerleşim alanlarına saldırmayacağını söylemişti. Konaşenkov, “Pentagon ve CIA danışmanları, misilleme ateşini kışkırtmak için yerleşim bölgelerinde roket güdümlü topçu sistemlerinin nasıl konuşlandırılacağını Kiev’e öğretti. Kiev rejiminin topçu atış alanlarını kapatmak için yerleşim alanlarını kullanması bir savaş suçudur” demişti.

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