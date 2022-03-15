Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: NATO’ya üye olamayacağımızı anladık

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 20'nci gününde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Ortak Sefer Gücü (JEF) Toplantısı'nda video konferans yöntemiyle Avrupalı liderlere hitap etti.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Londra’da düzenlenen Ortak Sefer Gücü (JEF) Toplantısı’nda konuştu. Zelenskiy, konuşmasında, “Hepimiz Rusya’nın hedefiyiz ve bu nedenle Ukrayna ayakta duramazsa her şey Avrupa’nın aleyhine olacak. Bize yardım ederek kendinize yardım edin” dedi.

Zelenskiy, İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen Ortak Sefer Gücü (JEF) Toplantısı’nda video konferans yöntemiyle Avrupalı liderlere hitap etti.

Ukrayna lideri Zelenskiy, NATO'ya üye olmayacağının Ukrayna'nın kabullenmesi gereken bir gerçeklik olduğunu ifade ederken, nedenle güvenlik garantileri olması koşuluyla kendisini bağımsız olarak korumanın bir yolunu önerdiğini söyledi. Ukrayna lideri, Batı ülkelerine, Ukrayna'ya askeri teçhizat gönderimini ciddi oranda artırmaları çağrısını da yineledi.

Ukrayna’daki savaşın 20. gününde Zelenskiy, “Hepimiz Rusya’nın hedefiyiz ve bu nedenle Ukrayna ayakta durmazsa her şey Avrupa’nın aleyhine olacak. Bize yardım ederek kendinize yardım edin” ifadelerini kullandı. Zelenskiy, ülkenin ihtiyacı olan “jet avcı uçaklarını ve füze savunma sistemlerini almak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi. “Bizim ve dolayısıyla sizin için güvenilir garantilere sahip olmak istiyoruz” diyen Zelenskiy, “Hala insanların öldürülmesini durdurabiliriz ve bu birlikte yapabileceğimiz bir şey. Demokrasinin yıkımını durdurun ve bunu şimdi bizim topraklarımızda yapın, yoksa onlar size de gelir” şeklinde konuştu.

Ukrayna lideri Zelenskiy, NATO'ya üye olmayacağının Ukrayna'nın kabullenmesi gereken bir gerçeklik olduğunu da ifade etti ve Batı ülkelerine, Ukrayna'ya askeri teçhizat gönderimini ciddi anlamda artırmaları çağrısında bulundu.

NATO’YA UÇUŞA YASAK BÖLGE UYARISI



NATO’nun uçuşa yasak bölge uygulamasını reddetmesinden dolayı duyduğu hayal kırıklığını dile getiren Zelenskiy, “Üçüncü dünya savaşı hakkında, NATO’nun Ukrayna hava sahasını Rus füzeleri ve uçakları için kapatması durumunda başlayacağı ve bu nedenle uçuşa yasak bölge ilan edilmediği yönünde birçok konuşma duyuyoruz.

Hava sahasının kapatılamaması durumu, Rus ordusunun barışçıl şehirleri bombalamasına ve apartmanları, hastaneleri ve okulları havaya uçurmasına izin veriyor. Kiev’de sabahın erken saatlerinde çok katlı 4 bina bombalandı, onlarca ölü var” ifadelerini kullandı.

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