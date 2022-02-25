Ukrayna hükümeti molotof kokteyli tarifi paylaştı

Rusya birlikleri Ukrayna’da ilerleyişi sürdürürken, Ukrayna hükümeti halka işgalcilere karşı molotof kokteyli kullanma çağrısı yaptı.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna hükümeti çeşitli sosyal medya hesaplarından halkla ülkeyi savunmaları için molotof kokteyli yapımı ve kullanımı bilgilerini paylaştı.

Ukrayna Devlet Özel İletişim ve Bilgi Koruma Müdürlüğü, Facebook hesabından halkın savunma yapması için molotof kokteyli tarifi ve nasıl kullanacağı bilgisi içeren broşür görselleri yayınladı. Ukrayna İçişleri Bakanlığı'na ait Telegram kanalından da yine molotof kokteyli yapımı tarifi paylaşıldı. Yetkililer, paylaşımla birlikte halkı Ukrayna'yı savunmaya çağırdı.

Savunma Bakanlığı da Twitter'da halka evlerinden çıkmama ve molotof kokteyli hazırlama çağrısında bulundu. Açıklamada “Barış yanlısı vatandaşlar, tetikte olun! Molotof Kokteyli yapın ve işgalcileri etkisiz hale getirin” dendi.

Açıklamada “Düşmanı arkadan vurun çünkü vatandaşların elinde silah olduğunu bilmiyorlar” ifadeleri yer aldı.

Ukrayna’da sıkıyönetim nedeniyle 18-60 yaş arası erkeklerin ülke dışına çıkması yasaklanmıştı. Savunma ve İçişleri Bakanlıkları da, eli silah tutan tüm Ukrayna vatandaşlarına silah dağıtılacağını duyurmuştu.

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