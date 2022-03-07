Belediye başkanı Irpin’de yaşananları anlattı

Ukrayna'da çatışmalar devam ederken gözler, Rusya'nın top ateşinden kaçmak için nehri geçmeye çalışan Kiev banliyösü Irpin'in sakinlerine çevrildi.

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle 3 gündür belli saat aralıklarında gerçekleşen sivillerin tahliyeleri sırasında çatışmalar devam ediyor.

Pazar günü bir Rus askeri saldırısının hedefi olan Kiev’in kuzeybatısındaki Irpin banliyösünün belediye başkanı Oleksandr Markushyn, Rus kuvvetlerinin Ukrayna’daki tahliye yolları boyunca sivilleri hedef aldığını söyledi.

Belediye başkanı Oleksandr Markushyn CNN’e yaptığı açıklamada “Bunlar bir ordu değil, bunlar hayvan. Sivilleri öldürüyorlar. Şehrimizi, konutlarımızı ve ambulanslarımızı bombalıyorlar. Ambulanslara ateş ediyorlar. Bu sadece bir canavarlık” dedi.

Belediye başkanına göre Pazar günü, iki havan veya top mermisi banliyödeki bir kontrol noktasına isabet etti ve iki çocuklu bir aileyi ve Rus işgalinden kaçmaya çalışan diğer birkaç sivili öldürdü.

Ukraynalı yetkililer, kontrol noktasının son günlerde Rus ordusu tarafından yoğun bombardımana maruz kaldığını söyledi.

Markushyn, Irpin tahliye çabasının ilk gününde Rus güçlerinin treni bombaladığını ve ikinci gün demiryolunu havaya uçurarak üç kişinin yaraladığını söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ise Irpin’de tahliye sırasında iki çocuklarıyla birlikte yaşamını yitiren ailenin fotoğraflarını paylaştı.

Şiddetli çatışmaların yaşandığı ve hasar gören bir köprünün altına sığınan sivillerin görüntüsüyle basına yansıyan Irpin’de, 200’ü çocuk yaklaşık 2 bin kişi Ukrayna Polisi tarafından tahliye edildi.

Görüntülerde yaşlılarla çocuklu ailelere polislerin yardımcı olduğu görüldü.

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