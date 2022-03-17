Ukrayna işgali sonrasında Rusya medyasında istifa dalgası

Rusya’nın 22. güne giren Ukrayna işgali Rusya’da da büyük tepkilere yol açıyor. Gazeteci Marina Ovsyannikova’nın devlet televizyonunun canlı yayınında savaşa hayır eylemi düzenlemesi, Rus medyasında savaşa duyulan rahatsızlığı gün yüzüne çıkardı. Çok sayıda gazeteci istifa ederken ülkenin tanınmış isimleri de savaşa karşı olduklarını ilan etti.

Sozcu.com.tr

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Rusya'da haber editörü Marina Ovsyannikova'nın çalıştığı devlet televizyonu Channel 1'in canlı yayınında düzenlediği savaş karşıtı eylem, Rus medyasında istifa dalgasını tetikledi.

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, Ovsyannikova'nın protestosunun hemen ardından aynı kanaldaki Avrupa muhabiri Zhanna Agalakova ile NTV televizyonunda uzun yıllardır çalışan Lilia Gildeyeva ve Vadim Glusker de görevlerini bıraktı. Rus devlet televizyon grubu VGTRK’de de gazetecilerin iş bıraktığı yolunda söylentiler ortaya çıktı. Bu gruba bağlı Vesti kurumunda toplu istifalar olduğu öne sürüldü.

SADECE GAZETECİLER YOK

Ayrıca Rusya'nın en tanınmış talk şov sunucularından İvan Urgant da sosyal medyada “Savaşa hayır” mesajı paylaşıp Channel 1'de yayınlanan şovuna ara verdiğini duyurdu. Ülkenin en ünlü çiftlerinden Alla Pugacheva ve Maxim Galkin de “Savaşın bahanesi olmaz, savaşa hayır” mesajı yayınladı.

Savaşa karşı çıkarak tartışma yaratan Rusya'nın en ünlü bale sanatçılarından Olga Smirnova, Bolşoy Balesi'nden istifa ederek Hollanda Ulusal Balesi'ne katıldı.

Daha önce de RT'nin yayın yönetmeni Maria Baronova, Ukrayna işgali sonrasında “Rusya'nın propaganda makinesi” olarak görülen ve yabancı dillerde yayın yapan RT televizyonundan istifa etmişti. Baronova, BBC'ye yaptığı açıklamada Rusya lideri Vladimir Putin'in işgal kararıyla ülkenin itibarını yerle bir ettiğini ve ekonominin çöktüğünü söylemişti.

RT'de Ukrayna işgali sonrasında çok sayıda gazeteci de istifalarını sunmuştu. Avrupa Birliği de RT ile bir diğer Rus yayın organı Sputnik'i “dezenformasyon kampanyası yürütme” suçlamasıyla yasaklamıştı.

Rusya'da Ukrayna'daki savaş nedeniyle medya üzerinde artan baskı sonucu bağımsız televizyon kanalı TV Rain yayınlarına son vermişti. BBC Rusça dahil çok sayıda Batılı medya kuruluşunun Rusya'daki yayınlarına da yasak geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaş karşıtı eylemi nedeniyle Rus gazeteci Ovsyannikova’ya teşekkür etmiş ve “Rusya’nın propaganda sistemi” diye adlandırdığı kurumlarda çalışanları istifaya çağırmıştı.

Rusya’da işgalin ardından düzenlenen çok sayıda savaş karşıtı gösteride binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

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