Ukrayna istihbarat kaynakları: Kadirov’a bağlı Çeçen birlikler ülkelerine dönüyor

Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı savaşa destek veren Çeçen lider Ramazan Kadirov'un birliklerini Ukrayna'dan çektiği öne sürüldü. Kadirov'un çeçen birliklerinin savaşta ağır kayıplar verdiği, bunun üzerine Belarus üzerinden ülkeyi terk ettikleri iddia edildi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en güvendiği isimlerden biri olan Çeçen lideri Ramazan Kadirov, işgal kararı sonrası binlerce askeri Ukrayna’ya göndermişti.

Daha önce yaptığı açıklamalarla Çeçen savaşçıların da Rus işgaline katılmasıyla, Ukrayna'nın direnişinin “uzun zamanı kalmadığını” iddia eden Kadirov’un bu kez zor durumda olduğu iddia edildi.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Çeçen savaşçıların, karşılaştığı yıkıcı kayıplardan sonra ülkelerine geri döndüğünü söyledi. SBU tarafından yapılan açıklamada, Kadirovcu olarak bilinen birliklerin, Çeçenistan’ın başkenti Grozni’ye döndükleri iddia edildi.

‘GERİ ÇEKİLMEYE BAŞLADILAR’

İngilitere’nin çok okunan gazetelerinden The Mirror’ın haberine göre, SBU, savaşın ilk üç haftasında yüksek kayıpların verilmesiyle birlikte Çeçen askerlerin geri çekilmeye başladığını duyurdu.

Kadirov’un birliklerinin işgalin başlamasıyla büyük zarar gördüğü daha önce de iddia edilmişti. Çeçen Rosguard’ın 141. Motorlu Alayı komutanı General Magomed Tushayev öldürülmesinin de bu kararın alınmasında önemli bir etken olduğu öne sürüldü.

SBU istihbarat görevlileri, 26 ve 28 Şubat tarihlerinde Gostomel havaalanını ele geçirme çabaları sırasında “birkaç yüz” Çeçen savaşçının hayatını kaybettiğini söyledi.

‘BELARUS ÜZERİNDEN ÜLKELERİNE DÖNÜYORLAR’

Çeçen lider Kadirov, başlangıçta, savaşçıları arasında zayiat olduğunu haberlerini yalanladı, ancak 28 Şubat’ta isimlerini vermeden iki Çeçen askerin ölümünü kabul etti. Kadirov, Telegram hesabından “Ne yazık ki Çeçen Cumhuriyeti’nden kayıplar var. İki kişi öldü, altı kişi yaralandı” diye yazdı.

SBU karşı istihbaratına göre, 13 Mart’ta Kadirovcular Kiev’den ayrıldı ve Belarus üzerinden ülkelerine döndü.

Salı günü Kadirov, savaşçılarının doğudan Ukrayna’ya girerek Mariupol şehrine yapılan saldırıya öncülük ettiğini duyurdu.

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