Ukrayna kahraman askere ağlıyor: Son sözü ‘Defol git Rusya’ oldu

Rusya'nın işgali devam ederken, Karadeniz kıyılarında Rus askerlerine karşı mücadele eden bir askerin görüntüleri hem Ukrayna'da hem de uluslararası kamuoyunda gündem oldu. Videoya çekilen görüntülerde genç asker, "Defol git Rus savaş gemisi" dedikten sonra gemiden açılan ateş ile yaşamını yitirdi.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasında savaş endişe verici boyutlara ulaşırken, dün Karadeniz’deki Yılan Adası’nı koruyan Ukrayna askerleri ile Rus savaş gemisindeki askerler arasında çatışma yaşandı…

Rus savaş gemisindeki askerler Romanya sınırına çok yakın bir noktada olan Yılan Adası’nı koruyan Ukraynalı askerlerin silah bırakmasını isterken, 13 asker teslim olmayı reddetti. Bu askerlerden biri ise bir video çekerek Rusya’ya verdiği yanıtı kaydetti. Genç asker, “Rus savaş gemisi defolun gidin, k… b…” dedi.

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra ise Rus donanmasına ait gemi ateş açtı ve 13 askeri öldürdü.

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