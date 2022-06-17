Ukrayna: Karadeniz’de Rus gemisini vurduk

Ukrayna ordusu, Karadeniz'de Rusya'ya ait mühimmat, silah ve asker taşıyan geminin füzelerle vurulduğunu duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Rusya-Ukrayna savaşı sürerken Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Karadeniz’de Yılan Adası’na mühimmat, silah ve asker taşıyan Rus “Vasily Beh” römorkörünün füzelerle vurulduğu bildirildi.

Rus gemisinde “TOR” hava savunma füze sisteminin de bulunduğuna dikkat çekildi. Rusya’dan konuya dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Ukrayna daha önce de bölgede Rusya’ya ait gemileri vurduğunu duyurmuştu. Rus Karadeniz Filosu’nun amiral gemisi Moskova da nisanda batmıştı.

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