Ukrayna: Kiev’e dönüşler başladı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 35. gününe girerken, ülke genelinde bazı bölgelerde tansiyonun düşmeye başladığı belirtiliyor. Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Arestoviç, "Nisan sonuna doğru eğer düşman birliklerini Kiev çevresinden 50 kilometre uzaklaştırabilirsek evlerinden ayrılanlar geri dönebilir. Ayrıca Kiev’e geri dönüşler de başladı" dedi.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Aleksey Arestoviç, Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yakın bazı bölgelerden uzaklaştırılması üzerine halkın başkente geri dönmeye başladığını belirtti.

Arestoviç, Kiev'in Buça ve Irpin bölgelerinde Rus askerlerinin püskürtüldüğünü, Rus ordusunun 50 kilometre daha uzaklaştırılması halinde bölgede tansiyonun ciddi manada düşeceğini söyledi. Rusların başkent Kiev'i tamamen terk etmediğini, sadece başkentin kuzey ve batı bölgelerinde tansiyonun düşmeye başladığını ifade eden Arestoviç, “Kiev bölgesine bağlı şehirlerde çatışmalar sürüyor. Hem onlardan hem de bizden kayıplar veriliyor. O bölgelerde askeri başarı sağlandı diyemeyiz. Nisan sonuna doğru eğer düşman birliklerini bölgeden 50 kilometre uzaklaştırabilirsek evlerinden ayrılanlar geri dönebilir. Ayrıca Kiev'e geri dönüşler de başladı” ifadelerini kullandı.

LVİV’DE SİREN SESLERİ PANİK YARATTI

Ukrayna'nın Lviv kentindeyse bugün sirenlerin çalmasının ardından halk bir kez daha sığınaklara akın etti. Ukrayna'nın en güvenli şehri kabul edilen Lviv'de sığınaklara inen halk dakikalarca tehlikenin geçtiği yönünde açıklama bekledi. Beklenen açıklamanın gelmesiyle halk sığınaklardan ayrıldı.

Lviv Bölgesel Devlet İdaresi Başkanı Maksim Kozitski, “Sivilleri tekrar uyarmak istiyorum, eğer sirenler çalıyorsa tehlike var demektir. Bunun için kendi güvenliğinizi ihmal etmeyin. Geçerli olan kurallara uyun ve sığınağa inin” açıklamasını yaptı.

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