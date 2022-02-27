Ukrayna “Kiev’in hayaletini” konuşuyor: 6 Rus savaş uçağı düşürdü

Ukrayna’da umudun adı: Kiev’in Hayaleti. MİG 29 savaş uçağı kullanan Ukraynalı bir genç pilotun tek başına 6 Rus savaş uçağını avladığı belirtiliyor. "Kiev’in Hayaleti" tüm Ukrayna’ya umut oldu. Ruslar, Kiev’de hava üstünlüğünü kuramadı.

Ali GÜLEN

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Rusya, son derece modern silahları ve uçak teknolojisi ile Ukrayna'da çatışmaları devam ettirirken hava üstünlüğünü halen ele geçirememesi uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

Savaştan önce Rus ordusuna kıyasla çok daha güçsüz olduğu yorumları yapılan Ukrayna ordusu Ruslara karşı direnirken, ülkede bir şehir efsanesi de ortaya çıktı. Bu isim ise “Kiev’in hayaleti” lakaplı bir MİG-29 kullanan Ukraynalı pilot. Kimliği açıklanmayan bu pilot, açıklamalara göre tam 6 tane Rus savaş jetini düşürdü.

TEK BAŞINA 6 JETİ İNDİRDİ

Tek başına, iki adet SU- 35, bir SU-27, bir MİG 29 ve iki SU-25 düşürdüğü belirlenen pilota “Kiev'in Hayaleti” ismi verildi.

“Kiev'in hayaleti”nin varlığı henüz doğrulanmadı ama Kiev semalarından 7 Rus uçağının düşürüldüğü de kayıtlara geçen bir gerçek.

AB BÜYÜKELÇİSİ: KİEV'İN HAYALETİ VURDU

Ukrayna’nın AB Büyükelçisi Mykola Tochytskyi bile “Kiev'in Hayaleti” ile ilgili kısa mesaj attı ve “Ukraynalı bir MiG-29 savaş uçağı pilotu, Ruslarla it dalaşlarında tek bir günde altı zafer kazandı. Kendisine “Kiev Hayaleti” lakabı takılmıştır. Ukrayna halkının direnme istekliliğinin bir başka örneği. Uygar dünya özgürlüğümüzü korumaya yardım etmeli!” diye yazdı.

Kiev'in Hayaleti'nin doğru olup olmadığı henüz netleşmese de, bu durum Ukrayna halkına büyük moral desteği veriyor.

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