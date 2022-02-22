Ukrayna krizi, Avrupa’da yeni bir mülteci akınını tetikleyebilir

Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk ve Lugansk’ın bağımsızlığını tanıma kararı bölgede tansiyonu daha da yükseltirken, olası bir işgal Avrupa'da yeni bir mülteci krizini tetikleyebilir. Doğu Avrupa ülkeleri, halihazırda milyonlarca Ukraynalının yurt dışına akın etme ihtimaline karşı planları hazırladı.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın Ukrayna'ya kapsamlı bir işgal hareketi başlatacağı iddiası Avrupa'da yeni mülteci krizi endişelerini de tetikledi.

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanıma kararı bölgede tansiyonu daha da yükseltirken Ukrayna'nın komşuları Polonya, Romanya ve Slovakya'da Ukrayna'dan olası mülteci akınına karşı hazırlıklar hızlandırıldı.

Polonya İçişleri Bakanı Maciej Wasik, bir dizi senaryoyla ilgili değerlendirmeler yapıldığını söyleyerek “Bir milyon kişinin ülkeye girişine karşı hazır olmalıyız” dedi. Varşova'nın Ukraynalı mültecileri yurt ve spor tesislerine yerleştirmeyi planladığı söyleniyor.

Nüfusu 41 milyonu aşan Ukrayna'da 2014'teki Batı yanlısı Maidan protestoları, Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi ve Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçılarla patlak veren çatışmalar sonrasında yaklaşık 2 milyon kişi Polonya'ya göç etmişti.

Romanya İçişleri Bakanı Lucian Bode de, yüzbinlerce Ukraynalının ülkeye kaçabileceğini ve bu kişilerin kalacağı yeni kamplar inşa etmeyi düşündüklerini belirtti.

DONBAS’TAN RUSYA’YA TAHLİYELER SÜRÜYOR

Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığı Donetsk ve Lugansk'ta ise sivil halkın Rusya'nın Rostov kentine tahliyesi devam ediyor.

Ukrayna vatandaşlarının AB ülkelerine seyahatlerde vize kolaylığı anlaşmasından yararlandığına dikkat çeken Ukrayna Maliye Bakanı Serhiy Marchenko, Batı Avrupa'ya gitmek isteyen vatandaşların büyük bölümünün halihazırda ülkeden ayrıldığını söyledi.

Ukrayna’dan büyük çapta bir mülteci akını yaşanmayacağını savunan Marchenko, “Rusya gerilimi artırır ve insanlar güvenlik için Avrupa'ya gitmeyi tercih ederse bu rakam muhtemelen küçük olur” dedi.

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