Abone Ol

Ukrayna, Kulbakio Havaalanı’nı Ruslardan geri aldı

Ukrayna’da Nikolaev yakınlarındaki Kulbakino Havaalanı, Ukrayna askerlerinin operasyonlarının ardından Ruslardan geri alındı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Rusya‘nın Ukrayna'ya başlattığı saldırıların 9'ncu gününde birçok kentte çatışmalar devam ediyor.

Rusya ordusu tarafından askeri operasyonların ilk gününde, Rusların elinden alınan Nikolaev kentindeki Kulbakino Havaalanı'na Ukrayna birlikleri tarafından operasyon düzenlendi.

Operasyonun ardından Rus askerlerinin havaalanında büyük kayıplar verdiği bilgisi paylaşılırken, Ukrayna askerleri tarafından Rusların elinden alınan havaalanına yeniden Ukrayna bayrağı çekildi.

Rusya-Ukrayna savaşı... Sivillerin metro istasyonlarında bekleyişi sürüyor İlginizi Çekebilir Rusya-Ukrayna savaşı... Sivillerin metro istasyonlarında bekleyişi sürüyor Rusya BM Temsilcisi: Rusya, Ukraynalı sabotajcılar tarafından saldırıya uğradı İlginizi Çekebilir Rusya BM Temsilcisi: Rusya, Ukraynalı sabotajcılar tarafından saldırıya uğradı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster