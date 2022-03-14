Ukrayna: Mariupol’de 2500 sivil öldü

Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'dan acı bir haber geldi. Yetkililer, çatışmaların şiddet kazandığı Mariupol'de 2500 sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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24 Şubat’tan beri Rusya’nın saldırısı altında olan Ukrayna’dan endişe yaratan bir açıklama geldi… Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin danışmanı Oleksiy Arestoviç, bugün katıldığı bir TV programında Rusya’nın baskıyı artırdığı Mariupol’de yaşamını yitirenlerin sayısını açıkladı.

Arestoviç, saldırının başladığı günden beri Karadeniz kıyısındaki liman kenti Mariupol’de 2500’den fazla insanın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Rusya’nın bölgeye giden insani yardımları engellediğini de söyleyen Ukraynalı yetkili bu verilerin Mariupol şehir yönetiminden alındığına da dikkat çekti.

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