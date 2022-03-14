Ukrayna: Müzakereler çevrimiçi olarak aralıksız devam ediyor

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Mihaylo Podolyak, Rusya ile müzakerelerin çevrimiçi olarak aralıksız devam ettiğini ve 4’üncü turun bugün yapılacağını aktardı.

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Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'tan bu yana 18 gündür devam eden savaşa ilişkin iki ülke müzakerelere devam ediyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un müzakerelerin dördüncü turuna ilişkin açıklamasından hemen sonra Ukrayna tarafı da görüşmenin bugün yapılacağını ancak çevrimiçi müzakerelerin aralıksız her gün devam ettiğini açıkladı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Mihaylo Podolyak, “Tekrar söylüyorum. Video konferans üzerinden müzakereler her gün aralıksız devam ediyor. Gruplar sürekli çalışıyor. Sorunların çok oluşu fazla zaman istiyor. 14 Mart Pazartesi yeniden müzakere gerçekleşecek” ifadelerini kullandı.

PESKOV YALANLAMIŞTI

Peskov, Rus basınına verdiği demeç sırasında bir gazetecinin Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerin şu anda devam ettiğine dair sorusuna, “Hayır. Müzakerelerin yarın yapılması planlanıyor” ifadelerini kullanmıştı. Peskov ayrıca, 4'üncü turun video konferans yoluyla yapılmasının planlandığını aktarmıştı.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in danışmanlarından Oleksiy Arestovych Ukrayna basınına verdiği demeçte ise, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerin şu anda devam ettiği ifade etmiş, Mariupol’daki durumun özellikle Ukrayna makamlarının odak noktası olduğunu aktarmıştı.

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