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Ukrayna ordusu: 5. Rus komutanı da öldürdük

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar sürerken, Ukrayna ordusu ülkedeki savaşa katılan beşinci Rus komutanın da öldüğünü duyurdu.

Sozcu.com.tr
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Ukrayna ordusu: 5. Rus komutanı da öldürdük

Ukrayna ordusu, Rusya ordusundan Korgeneral Andrey Mordviçev'in Ukrayna'daki çatışmalarda öldüğünü bildirdi. Ukrayna Kara Kuvvetleri'nin sosyal medyada paylaştığı mesajda, Mordviçev'in işgal sürecinde öldürülen 5. komutan olduğu belirtildi.

Rus Güney Askeri Bölgesi 8. birlik komutanı olan Mordviçev'in Çernobayevka kasabasında top atışı sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi.

Ukrayna ordusu, Twitter mesajında da Mordviçev'in üzeri kırmızı çarpıyla çizilmiş bir fotoğrafı paylaşıldı.

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