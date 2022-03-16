Ukrayna ordusu Rus helikopterlerini imha etti
Ukrayna ordusu, Herson Havaalanı'nda Rusya'ya ait helikopterleri vurdu.
Rusya-Ukrayna savaşı 21. gününde devam ediyor.
Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, Rus askeri güçlerinin kontrolündeki Herson’da bulunan havaalanındaki Rus helikopterlerinin havadan vurularak imha edildiği ifade edildi. Çekilen fotoğraflarda havaalanından alev ve duman yükseldiği görüldü.
Kiev ve Sumi yakınlarında da Ukrayna ordusuyla Rus askerleri arasındaki çatışmalar havadan görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Ukrayna askerlerinin Rusya’ya ait obüsleri ve topçu sistemlerini vurduğu görüldü.