Ukrayna ordusu, Z işaretli Rus tanklarını ele geçirdi

Rusya’nın Ukrayna’daki saldırıları 10. günde de devam ederken Ukrayna birlikleri Rus saldırılarını püskürtmeye çalışıyor. Harkov’da Rusya’ya ait zırhlı araçları ele geçiren Ukrayna ordusu, bir Rus helikopterini de düşürdü.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna'da çatışmaların yoğun olduğu Harkov'da Rusya'ya ait çok sayıda zırhlı araç ele geçirildi.

Reuters haber ajansı, Ukrayna askerlerinin üzerinde Z işareti bulunan Rus tanklarıyla çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Öte yandan Ukrayna ordusu tarafından tespit edilen Rusya'ya ait bir zırhlı araç konvoyunun vurulma anları da ortaya çıktı. Hedef alınan Rus konvoyu, Ukrayna ordusuna ait tanklarla vuruldu.

Ukrayna ordusu tarafından düşürülen bir Rus helikopterinin videosu da sosyal medyada paylaşıldı.

Kiev bölgesi yakınlarında seyir halindeyken vurulan helikopter, alev topuna dönüşerek yere çakıldı. Dumanların yükseldiği helikopterin düşürülme anları ise kameralar tarafından görüntülendi.

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