Ukrayna ordusunun da silahları bitiyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken uluslararası medyada yer alan, "Rus ordusunun silahları ve asker gücü azalıyor" yönündeki haberler artarken Ukrayna'dan da endişe yaratan bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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İngiliz The Times gazetesi, Ukrayna ordusunun silahlarının ve mühimmatının azaldığını yazdı… Özellikle Kiev yönetimine söz veren Almanya ve Fransa’nın bu sözleri tutmadığına dikkat çeken gazete hem Batı istihbaratından yetkililerin hem de Ukrayna’dan yetkililerin açıklamalarına yer verdi.

The Times, “Ukrayna’nın Rus hava araçları ve tanklarını yok etmek için kullandığı silahlar tükenmek üzere. Savunma güçleri, Rusya’nın ilerlemesini yavaşlatarak ve bazı kritik şehirleri almasını engelleyerek batıyı şaşırttı” yorumunu yaparken, ABD Savunma Bakanlığı’nın da savaşın seyrinin Ukrayna tarafında döndüğünü söylediğini aktardı.

Fakat Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba’nın geçen hafta arkadaşlarına, “Ordumuzun iki haftalık uçaksavar ve tanksavarları kaldı. Son günlerde bazı ülkelerin ekstra silah göndermesine rağmen kısmen değişti” dediği de ortaya çıktı. Ukrayna’nın Almanya ve Fransa’ya “sözünde durmaları” yönünde baskı yaptığı da belirtildi.

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