Ukrayna-Polonya sınırında Türk gençlerinin çaresiz bekleyişi sürüyor

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısının başlamasından sonra Polonya’ya geçmek isteyen 50 Türk vatandaşının son derece zor şartlarda bulunduğu bildirildi. Türk vatandaşları arasında bulunan Mersinli Orkun Sorguç, yaşanılanlara isyan etti.

Ali Ekber ŞEN

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının başlamasından sonra Polonya'ya geçmek isteyen 50 Türk vatandaşının da aralarında yer aldığı çok sayıdaki kişinin endişeli bekleyişi sürüyor.

Yaklaşık iki yıldır Ukrayna'nın Lviv şehrinde bilgisayar programcılığı alanında çalışan Mersinli Orkun Sorguç, sınırda yaşadığı sorunlarla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'deki yetkililerin kendilerine yönelik ilgisizliğine tepki gösterdi. Sorguç, şunları söyledi:

* Çok naziksiniz. 3 hafta önceden tahliye edebilirdiniz mesela. Ama siz nereden bileceksiniz ki? Takdiri ilahi, kader… Değil mi canım ne olacak ki?

* Bütün ülkeler boşaltsın, bizimkiler kalsın. Umrunuzda mı? Az önce konsolosluktan haber geldi. ‘Biz Ukrayna askerine laf geçiremiyoruz, başınızın çaresine bakın' Hepinize selamlar, en tepenizden en aşağısına kadar.

“SINIRDA BEKLİYORUZ”

Grubun arasında bulunan ve iki gündür Polonya'ya geçmek isteyen Mersinli Orkun Sorguç, kendisine telefonla ulaşan SÖZCÜ muhabirine Varşova Büyükelçiliği'nin sorunu çözemediğini bu nedenle de sınırda zor şartlarda bekleyişlerinin devam ettiğini söyledi. Sorguç, yaşananlarla ilgili şöyle konuştu:

* Savaş şartları nedeniyle 5 arkadaş olarak Krokovis'e taksi ile geldik. Ancak, sınıra 20 kilometre kala Ukrayna askerleri durdurdu. Bundan sonra sınıra yürümek zorunda kaldık. Sınıra ulaştığımızda bekleyenlerin sayısının bir hayli fazla olduğunu gördük.

* Varşova Büyükelçiliği'ni defalarca aradık ancak ulaşamadık. Sorunu sosyal medya üzerinden dile getirince Türkiye'den bazı yetkililer aradı. Ancak, şu anda çözüme kavuşan hiçbir şey yok. Sınırda bekleyişimiz sürüyor.

* Sınırdaki Ukrayna yetkilileri, Türk vatandaşlarının Varşova'ya geçişi konusunda bir taleplerinin olmadığını söylüyor. Ne yapacağımızı şaşırdık, böyle giderse Lviv'e geri dönmekten başka çaremiz kalmayacak.