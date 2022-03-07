Ukrayna: Putin’in ordusunun elinde Kalibr füzesi kalmadı

Rusya'nın Ukrayna işgali 12. güne girerken, Rus birliklerin Ukrayna'daki karşılaştığı güçlü direniş nedeniyle ağır kayıplar verdiği söyleniyor. Kiev'e göre işgal boyunca Rus ordusuna ait 108 tank ele geçirildi, en az 10 savaş uçağı ve 10 helikopter düşürüldü, 11 bine yakın Rus askeri öldürüldü. Ukrayna Devlet Başkanlığı’ndan yapılan son açıklamada da, Rusya’nın elindeki Kalibr füzelerinin tükendiği belirtildi.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 12. gününde şiddetini artırarak devam ederken, Ukrayna Rus işgaline karşı direnişini sürdürüyor. Rusya'ya karşı direnişi birçok askeri uzman tarafından “sürpriz” olarak nitelenen Ukrayna, Rus birliklerinin savaşta ağır kayıplar verdiğini belirtiyor.

Ukrayna hükümeti, işgal boyunca Rus ordusuna ait 108 tankın ele geçirildiğini, en az 10 savaş uçağı ve 10 helikopterin düşürüldüğünü bildirdi. Ayrıca 11 bine yakın Rus askerinin öldürüldüğü, çok sayıda askerin esir düştüğü ve 750'den fazla ağır silahın Ukrayna birliklerinin eline geçtiği açıklandı.

Son olarak da Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın savaştaki en kritik silahı olarak görülen Kalibr füzelerinin tükendiği öne sürüldü.

Ukrayna ordusuna kıyasla çok daha fazla askere ve modern silahlara sahip Rusya'nın Ukrayna'da hızla ilerleyeceği düşünülüyordu, ancak Rus birliklerinin “güçlü direniş” nedeniyle zorlandığı söyleniyor.

Rusya tarafıysa, Ukrayna'daki askeri operasyonun plana göre ilerlediğini ve yaklaşık 500 askerin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

“RUSYA HASSAS GÜDÜMLÜ MÜHİMMAT SIKINTISI YAŞIYOR”

Uzmanlara göre Rus hava kuvvetleri, uçaklardaki hassas güdümlü mühimmat eksikliği nedeniyle daha alçaktan uçmak zorunda kalıyor ve bu da onları karşı saldırıya açık hale getiriyor. Ayrıca Batılı ülkelerden Ukrayna ordusuna gönderilen modern silahlar da savaşın gidişatında önemli etkiye sahip.

Daha önce Ukrayna'da esir düşen bazı Rus askerlerinin savaşa gönderildiklerinden habersiz olduklarını gösteren görüntüler basına yansımıştı. Ayrıca çok sayıda Rus askerinin de sivillere karşı ateş açmaya itiraz ettiği yönündeki haberler de basında yer almıştı.

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