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Ukrayna: Rus ordusu Sumi’den çekildi

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Rus ordusu Sumi kentinden tamamen çekildi” denildi.

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Ukrayna: Rus ordusu Sumi’den çekildi

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Rus ordusunun Ukrayna'dan çekildiği şehirlerin arasına Sumi kenti de eklendi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Rus ordusu Sumi kentinden tamamen çekildi” ifadelerine yer verildi. Genelkurmay Başkanlığı açıklamasında ayrıca Rus ordusunun Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde konuşlanmaya devam ettiği, Luhansk bölgesinde ise saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Rus ordusu daha önce, Ukrayna'nın kuzeyinden ve ülkenin başkenti Kiev çevresinden çekildiğini açıklamıştı.

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