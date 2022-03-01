Ukrayna-Rusya savaşı: Harkov’da belediye binasını vurdular

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı devam ederken, sabah saatlerinde Harkov belediye binasına bir füze isabet etti. Kameralara yansıyan görüntülerde şiddetli patlama endişe yarattı.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgal kararı almasından sonra altıncı günde korkunç bir saldırı meydana geldi…

Rusya’nın son dönemde baskıyı artırdığı ülkenin önemli şehirlerinden Harkiv’in belediye binasına füze ile saldırı gerçekleşti.

Güvenlik kameralarına anbean yansıyan saldırı anında füzenin binanın ön tarafına isabet ettiği görülüyor. Patlama sonrasında yoğun duman ve alevler ortaya çıkarken, saldırıda ölen ya da yaralananlarla ilgili net bir bilgi verilmediği duyuruldu.

Sosyal medyada da paylaşılan video görüntüsü ile ilgili bir doğrulama ya da yalanlama gelmedi.

GRAD VE SEYİR FÜZESİ ATILDI

Harkov bölgesini yöneten Oleg Synegubov, füzelerin sivil yerleşim alanlarına isabet ettiğini söylerken, belediye binasının da hasar gördüğünü duyurdu.

Synegubov, GRAD ve güdümlü seyir füzelerinin kullanıldığını açıklarken, Rusya’nın savaş suçu işlediğini dile getirdi. Yapılan açıklamada Harkov kentinin savunmasına devam edildiği belirtildi.

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