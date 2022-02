Ukrayna-Rusya savaşında yeni gelişme: Kiev’i işgal etmeye çalışan birlikler yok edildi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Putin, hiçbir hedefine ulaşabilmiş değil. Rusya hiçbir kenti ele geçirebilmiş değil. Kiev'i işgal etmeye çalışan birlikler yok edilmiştir" dedi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya’nın ağır kayıplar vermesinin ardından müzakere masasına geldiğini ifade ederek, “Rusya’nın ön koşulsuz olarak Ukrayna ile görüşmesi şimdiden bir zaferdir” dedi.

Kuleba’nın açıklamalarından satır başları:

* Bütün Rusların adalete hesap vereceğine eminim. Bütün suçlular hapse girene kadar çalışmaya devam edeceğiz.

* Ukrayna’daki herkese ve yabancılara bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz ve bizlere yardımcı olmanızı istiyoruz. Ukrayna’daki işgalcilere karşı savaşmak isteyen yabancılar, lütfen bize destek olun.

* Rusya ciddi bir tecritler karşı karşıya. Hali hazırda yardımcı olan ülkelere teşekkür ediyorum. Tüm dünyadaki hükümetler, Rusya ekonomisi karşısında yaptırım uygulamaya başladı. Finansal ve ekonomik araçlar kullanarak Ruslara vize verilmesi ve diğer yaptırımlar için çalışılıyor.

* Her hükümeti uyarmak istiyorum; Bu yaptırımlar burada kalmamalı. Rusya ve suç ortağı Belarus, Ukraynalıları öldürülmeyi bırakana kadar baskı kurulmalı. Maalesef şu an Rusya’nın savaşı bitireceğine dair işaret yok. Önemli kararlar bir an evvel verilmeli ve adımlar atılmalıdır. Sizden tek bir isteğimiz var bizi destekleyin.

* Rusya’nın bu hareketleri karşısında hayatlarını kaybeden kadın erkek ve insanlar için bu ticareti durdurun.

