Ukrayna: Türk yapımı SİHA’larla Rus hedeflerini vurduk

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Kiev yönetiminin Türkiye'den satın aldığı SİHA'ları etkili bir biçimde kullandığı açıklandı.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Mykola Oleshchuk, Facebook hesabından paylaştığı videoda Türk yapımı SİHA’ların aktif bir şekilde Rusya’ya karşı kullanıldığını duyurdu.

Ukrayna Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından paylaşılan videolarda bir konvoya SİHA ile müdahale anı görülüyor. Bir patlama meydana gelirken Ukraynalı yetkililer olayın Ukrayna’nın güneyindeki Chornobaivka’da meydana geldiğini doğruladı.

Büyükelçiliğin, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Gülleri seven dikenlerine de katlanır. Rus işgalciler de şu an Bayraktar TB2 SİHA'larına katlanmak zorundalar” yorumu yapılırken bir diğer videoda ise “Maşallah TB2 SİHA’larına” ifadesi kullanıldı.

Ukrayna, Türkiye’den İHA ve SİHA satın almaya 2019’da başladı. Ukrayna ordusu o zamandan beri bu araçları kullanıyor.

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