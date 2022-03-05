Ukrayna ve Rusya, Adalet Divanı’nda karşı karşıya gelecek

Ukrayna ve Rusya Pazartesi günü Uluslararası Adalet Divanı’nda Kiev'in Moskova'ya askeri operasyonları askıya alma emri vermek için istediği acil önlemlerle ilgili bir duruşmada karşı karşıya gelecek. Rus ekibin ise önemli bir avukatın istifasıyla zayıfladığı belirtiliyor.

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Ukrayna tarafından Birleşmiş Milletler'in en üst yargı organı olan mahkemeye sunulan dava, hem Rusya hem de Ukrayna tarafından imzalanan 1948 tarihli soykırımın önlenmesi anlaşmasının yorumlanmasına odaklanıyor. VOA Türkçe’de yer alan habere göre, Ukrayna Rusya'nın anlaşmayı birçok yönden yanlış yorumladığını öne sürüyor.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ise Rusya'nın Ukrayna saldırısını ‘‘özel askeri operasyon'' olarak değerlendirmişti. Putin, televizyondan canlı yayınlanan konuşmasında Ukrayna'nın doğusundaki halkın son sekiz yılda zulme ve soykırıma uğradığını öne sürmüş ve Ukrayna saldırısının bu nedenle meşru olduğunu iddia etmişti.

Kiev'in iddiası Ukrayna'nın doğusunda soykırım yapıldığına ya da yapılacağına dair delil olmadığı yönünde. Ukrayna mahkemeden Rusya'nın askeri operasyonunun hukuki zemini olmadığı kararını almasını istiyor.

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