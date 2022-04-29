Ukrayna’da bir ABD’li paralı asker çatışmada öldü

Paralı asker olarak Ukrayna saflarında Rusya'ya karşı savaşan 22 yaşındaki Willy Joseph Cancel'ın pazartesi günü hayatını kaybettiği belirtildi.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna'da bir ABD vatandaşı, Rusya'ya karşı savaşırken hayatını kaybetti.

CNN'in haberine göre, paralı asker olarak Ukrayna saflarında savaşan 22 yaşındaki Willy Joseph Cancel pazartesi günü hayatını kaybetti. Cancel'ın annesi Rebecca Cabrera, eski bir ABD askeri olan oğlunun özel bir güvenlik şirketi tarafından Ukrayna'ya savaşmak üzere gönderildiğini belirtti.

Cabrera, evli ve 7 aylık bir çocuk babası olan oğlunun Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden kısa bir süre önce savunma şirketinden çalışmaya başladığını ve paralı asker olarak Ukrayna'ya gitmeyi kabul ettiğini anlatarak “Gitmek istedi çünkü Ukrayna'nın savaşını destekliyordu” dedi. Acılı anne, oğlunun cansız bedeninin bulunamadığını da ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, olayı yakından takip ettiklerini belirterek “Bir kez daha ABD vatandaşlarına Ukrayna'ya gitmeme çağrısı yapıyoruz” diye konuştu.

İngiltere de dün Ukrayna'da bir vatandaşının hayatını kaybettiğini ve bir kişinin de kaybolduğunu duyurmuştu.

Ukrayna, işgal sonrasında yabancı savaşçıları Rusya'ya karşı savaşmak üzere ülkeye davet etmiş, 52 ülkeden 20 bini aşkın kişinin gönüllü olduğu bildirilmişti.

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