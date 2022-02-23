Ukrayna’da birçok devlet kurumuna siber saldırı

Ukrayna Parlamentosu Rada'da dahil birçok devlet kurumunun internet sitelerine siber saldırılar yapıldığı açıklandı.

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Rusya-Ukrayna arasındaki kriz devam ederken, Ukrayna Parlamentosu Rada’da dahil birçok devlet kurumunun internet sitelerine siber saldırılar yapıldığı açıklandı.

Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mihaylo Fedorov sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 16.00 sularında (TSİ 17.00) devletimize yönelik başka bir büyük DDoS saldırısı başladı. Birkaç bankadan ve Rada’nın (Ukrayna Parlamentosu) internet sitelerine erişim sorunu var” dedi.

Fedorov, yapılan siber saldırılara karşı Ukraynalı bilişim uzmanlarının çalıştığını ve bazı internet sitelerinde yaşanan erişim sorununun ortadan kaldırıldığını belirtti.

Öte yandan geçtiğimiz hafta Rusya tarafından Ukrayna’daki bazı bankaların internet sitelerine ve Ukrayna Savunma Bakanlığı’na siber saldırılar yapıldığı açıklanmıştı.

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