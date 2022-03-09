Ukrayna’da ilerleyen Rus tankı Sovyetler Birliği bayrağı astı
Ukrayna topraklarında ilerleyen bir Rus tankında SSCB bayrağının asılı olması dikkat çekti.
Rusya, Ukrayna’ya yönelik saldırılarını 14 gündür sürdürürken zırhlı araçlardan oluşan konvoy ilerleyişini sürdürüyor.
Konvoydaki V işaretli bir tankta ise Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) bayrağının asılı olduğu görüldü.
Öte yandan Ukrayna ordusu, tanksavar sistemi Javelin ile Rus tankını vurdu. Rus tankının imha edilme anı da kaydedildi.