Ukrayna’da Rusya’nın atadığı belediye başkanına “vatana ihanet” suçlaması

Rusya’nın Melitopol kentine atadığı Belediye Başkanı Galina Danilçenko hakkında “vatana ihanet soruşturması” başlatan Ukrayna Başsavcılığı, Danilçenko’nun Ukrayna yasaları tarafından tanınmayan bir yönetim kurduğunu bildirdi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ukrayna, Rusya tarafından işgal edilen Melitopol kentine Moskova'nın atadığı kadın belediye başkanı hakkında “vatana ihanet soruşturması” başlattı.

Ukrayna hükümeti, Melitopol Belediye Başkanı İvan Federor'un Ruslar tarafından kaçırıldığını belirtmiş, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Federor'un derhal serbest bırakılmasını istemişti.

Rusya ise İvan Federor’un “teröre destek” suçlamasıyla Rus askerleri tarafından gözaltına alındığını kaydederek yerine Rusya yanlısı Galina Danilçenko'yı Melitopol’ün yeni belediye başkanı olarak atamıştı. Danilçenko, göreve geldikten sonra yaptığı açıklamada kent sakinlerine “provokasyonlara katılmama” çağrısında bulunmuştu.

Melitopol Kent Konseyi'nden bazı isimler, Danilçenko'nun kentte bir işgal yönetimi kurmaya çalıştığını savunarak soruşturma başlatılmasını istedi. Kentte binlerce kişi de bu hafta sonu Federor'un bırakılması talebiyle gösteriler düzenledi.

Ukrayna Başsavcılığı da tepkiler üzerine soruşturma başlattığını duyurdu. Açıklamada, Danilçenko'nun “Ukrayna yasaları tarafından tanınmayan bir yönetim kurarak işgalci güçlere direnişi sonlandırma çağrısı yaptığı” belirtildi.

İlginizi Çekebilir Ukraynalılar, belediye başkanının kaçırılmasını protesto etti

İlginizi Çekebilir Ukrayna: Rusya, belediye başkanı kaçırdı