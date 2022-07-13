Ukrayna’da tartışma yaratan öneri: Rus Çariçe yerine porno yıldızının heykelini dikelim

140 gündür Rus ordusunun işgali altında olan Ukrayna’da, Rus Çariçe II. Katerina’nın Odessa'daki heykeli yerine ABD’li porno film yıldızı Billy Herrington’ın heykelinin dikilmesi önerisine binlerce kişi destek verdi.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna'da 18. yüzyılda yaşamış Rus Çariçe II. Katerina'nın Odessa kentindeki heykeli yerine 2018'de trafik kazasında hayatını kaybeden ABD'li porno film yıldızı Billy Herrington'ın heykelinin dikilmesi önerisi büyük destek aldı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nin internet sitesinde yer alan yazılı öneriye 25 binden fazla kişi imza verdi. Ukrayna basınına göre Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, öneriyi inceleyecek ve bir karar verecek.

Eşcinsel porno yıldızı Herrington'ın heykelinin Odessa'ya dikilmesi önerisi, iki aydan kısa sürede yeterli imzaya ulaştı. İmza kampanyasının organizatörleri, Rus Çariçe II. Katerina'nın heykelinin kaldırılmasının Rusya'nın ülkedeki varlığına ve işgaline iyi bir yanıt olacağını ifade ediyor. Ayrıca Herrington'ın heykelinin dikilmesinin de Ukrayna'nın LGBT topluluğuna desteğinin göstergesi olacağı belirtiliyor.

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