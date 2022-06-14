Abone Ol

Ukrayna’da toplu mezar bulundu

Ukrayna’nın Bucha Bölge Savcılığı’ndan yapılan açıklamada, Myrotske kasabasında 7 sivilin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Ukrayna’da toplu mezar bulundu

Açıklamada, 7 sivilin vurularak öldürüldüğü ve ellerinin arkadan bağlı şekilde bulunduğu aktarıldı. Ukrayna Ulusal Polis Şefi Igor Klimenko, Kiev bölgesindeki 1500'den fazla sivilin hayatını kaybettiğini, bu ölümlerin Rus ordusunun kasti kararı sonucu yaşandığını belirtti.

Klimenko, “Ne yaptıklarını biliyorlardı, sonuçlarını da biliyorlardı ancak yine de yaptılar” ifadelerini kullandı. Toplu mezarlarla ilgili incelemelerin ayrı olarak yapıldığını belirten Klimenko, şu an için net bir sayı vermenin mümkün olmadığını, haftada 2 ya da 3 cansız bedene ulaşıldığı bilgisini paylaştı.

Rusya-Ukrayna savaşı... Uzmanlardan korkutan uyarı: 10 yıl daha sürecek İlginizi Çekebilir Rusya-Ukrayna savaşı... Uzmanlardan korkutan uyarı: 10 yıl daha sürecek Putin hakkında çarpıcı iddia: 3 ayı kaldı İlginizi Çekebilir Putin hakkında çarpıcı iddia: 3 ayı kaldı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Polis Putin Rusya Toplu mezar Ukrayna Vladimir Putin