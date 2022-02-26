Ukrayna’da Türk öğrenciler çatışmanın ortasında kaldı

Ukrayna'da çatışmaların yaşandığı Odessa kentinde 25 kişilik Türk öğrenci grubu dün akşam bir otele sığındı. Başkonsolosluktan gelen yetkilinin, sadece bir öğrenciyi tahliye ettiği, diğer öğrencilere 'Sizi yarın tahliye edeceğiz' dediği iddia edildi. Konsolosluğun kaderine terk ettiği öğrenciler, çatışmanın ortasında kalarak oteli terk etmek zorunda kaldı. Öğrenciler, kendi imkanlarıyla Romanya'ya gitmek için mücadele ediyor.

Mert ÖZ

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Rus ordusunun girmesiyle çatışmaların yaşandığı Odessa'daki Türk öğrenciler, dün akşam bir otele sığındı. Öğrencilerin çatışmaların ortasında kaldığı anlar SÖZCÜ Whatsapp Haber Hattı'na ulaştırıldı.

25 KİŞİLİK TÜRK ÖĞRENCİ GRUBU OTELE SIĞINDI

Odessa'daki Türk öğrenci Derin Çetin Köprülü’nün babası Cüneyt Çetin Köprülü, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada yaklaşık 25 kişiden oluşan Türk öğrenci grubunun başkonsolosluğa ulaşamadığını, otele sığınmak zorunda kaldığını anlattı.

“KONSOLOSLUK İSMİ YAZILI OLAN SADECE BİR ÖĞRENCİYİ TAHLİYE ETTİ”

Dün akşam saatlerinde başkonsolosluğun öğrencileri aradığını belirten Cüneyt Çetin Köprülü, sadece tek bir öğrencinin tahliye edildiğini, diğer öğrencilerin kaderine terk edildiğini ileri sürdü.

ÖĞRENCİLER ÇATIŞMA ORTASINDA KALDI

Köprülü, “Orada 25 öğrenci var. Odessa'da bir otele sığındılar. Konsolosluktan ‘Araç göndereceğiz, sizi Romanya sınırına göndereceğiz' diye haber ilettiler. Çocuklar hazırlandı. Gelen görevli, sadece elinde bir kişinin ismi yazılıymış. O çocuğu almışlar. Diğer çocuklar itiraz etmiş. ‘Daha sonra alacağız, yarın sabah alırız' demişler. Görevlinin oradan ayrılmasından yaklaşık 5 dakika sonra orada çatışmalar yaşandı” diye konuştu.

SINIR KAPISINDA ÇİLE YAŞADILAR

6 kişilik bir öğrenci grubunun Romanya sınırına kendi imkanlarıyla gittiğini belirten Köprülü, “Sabah konsolosluktan kimse aramayınca kendi imkanlarıyla Romanya sınırına hareket ettiler. Öğle saatlerinde sınıra ulaştılar. Sınır kapıları kapalıydı. Sadece yeşil pasaportu olanların Ukrayna dışına çıkmasına izin veriliyor. Bugün saat 17.00'a kadar beklemeye devam ettiler. Feribota binmeleri gerekiyor fakat feribot saat 20.00'da kapanıyor. Yoğunluktan dolayı muhtemelen yetişemeyecekler ve bu geceyi de orada geçirecekler” diye konuştu.

POLONYA SINIR KAPISINDAKİ TÜRK ÖĞRENCİLERİN İSYANI

Ukrayna'da savaştan kaçan bir başka Türk öğrenci grubu ise Polonya’ya geçmek için Lviv sınır kapısına gece 12'de gitti. Yaklaşık 15 saat boyunca öğrenciler soğuk ve açlıkla mücadele ederek beklemek zorunda kaldı.

SÖZCÜ Whatsapp Haber Hattı'na Lviv sınır kapısından ulaştırılan görüntüde öğrencilerin isyanı görüldü. Bir öğrenci, “Ukranya askeri sınırda bizim üzerimize araç sürüyor. Burada bu kadar insan saatlerce bekliyoruz. Soğukta, aç susuz, tuvalet ihtiyacımız olmadan insanların bize yaptığı muamele bu. Hiç kimsenin bir şey yaptığı yok. Burada bu kadar insan bekliyor” diye sitem etti.

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