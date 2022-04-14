Ukrayna’da yakalanan Putin’in yakın dostu Medvedçuk’un eşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken, Ukrayna'nın önde gelen siyasetçilerinden Rusya yanlısı Viktor Medvedçuk'un yakalanması gündemdeki yerini koruyor. Mevedçuk'un eşi Oksana Marchenko, bir video çekerek eşinin serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali 50’nci gününde sürerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla tanınan Ukraynalı iş insanı ve siyasetçi Viktor Medvedçuk dün düzenlenen özel operasyonla yakalandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından Medvedçuk’un askeri kamuflajlı ve kelepçeli fotoğrafını paylaşarak “yıldırım hızında tehlikeli bir operasyonla” gözaltına alındığını duyurdu.

Medvedçuk’un yakalandığını duyuran tweet’te, “Rusya yanlısı bir politikacı olarak yıllarca saldırgan devlet için çalışabilirsiniz. Son zamanlarda adaletten kaçıyor olabilirsiniz. Kamuflaj için Ukrayna ordusu üniforması bile giyebilirsiniz. Peki bunlar cezadan kaçmanıza yardımcı olur mu? Mümkün değil! Kelepçeler sizi bekliyor” ifadeleri kullanıldı.

ERDOĞAN’DAN YARDIM İSTEDİ

Medvedçuk’un yakalanmasının ardından eşi Oksana Marchenko, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile eşinin serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi.

Videoda Marchenko, “Ben, muhalefet lideri Ukraynalı milletvekili Viktor Medvedchuk’un eşi Oksana Marchenko, yardım talebiyle size başvuruyorum” ifadeleriyle söze başlıyor.

Marchenko’nun başörtüsü taktığı videoda, “12 Nisan’da kocam, Zelenskiy’nin kişisel talimatı üzerine Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından yakalandı. O, yasadışı bir şekilde gözaltına alındı ve şu anda bilinmeyen bir yerde yasadışı bir şekilde rehine olarak tutuluyor. Daha önce de eşimi siyasi bir davada mahkûm etmeye çalıştılar. Ancak kocam hiçbir yasayı ihlal etmedi.” dedi.

‘İYİ DOST KÖTÜ GÜNDE BELLİ OLUR’

Marchenko, kendi dilinde yaptığı konuşmanın kısa bir bölümünde Türkçe olarak, “İyi dost kötü günde belli olur” ifadelerini de kullandı. Eşinin serbest bırakılması için yalvaran Marchekno, Erdoğan’a “Barışçıl diyalogdan yanasınız. Ülkemin, Ukrayna’nın ve Rusya’nın dostu olduğunuzu defalarca söylediniz. Buna inanıyorum.” da dedi.

Putin’in güvendiği az sayıdaki kişi arasında yer alan Medvedçuk’un 2021 itibarıyla 620 milyon dolar civarında serveti bulunuyor. Medvedçuk geçen yıl ilkbaharda TIME dergisine verdiği röportajda da Putin için, “İlişkimiz 20 yıl içinde gelişti. Bu ilişkiyi sömürdüğümü söylemek istemem ama siyasi cephaneliğimin bir parçası diyebilirsiniz” ifadelerini kullanmıştı.

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