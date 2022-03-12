Ukrayna’dan kaçan göçmenlerden ayrımcılık iddiası

Nijerya asıllı Ukrayna vatandaşı Uwandu Michael, Fransa hükümetinin kendisiyle beraber Ukrayna’dan kaçan siyah sığınmacıları beyazlardan ayırarak farklı bir otele gönderdiğini belirtti ve Fransa’yı ırkçılıkla suçladı. Rusya’nın Ukrayna işgalinden kaçan Afrikalıların ve Hindistanlıların, Polonya sınırında ırkçı uygulamalara maruz kalması da daha önce basına yansımıştı.

Sozcu.com.tr

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Rusya-Ukrayna savaşı üçüncü haftaya girerken, savaştan kaçan beyaz olmayan sığınmacılara ilgili ırkçılık tartışması büyüyor.

Ukraynalı siyah bir sığınmacı, Fransa'da yetkililerin etnik azınlıkları beyaz Ukraynalılardan ayırdığını söyledi. 37 yaşındaki Uwandu Michael, Fransa hükümetinin kendisiyle beraber Ukrayna'dan kaçan siyahları diğer Ukraynalıların kaldığı yerden uzakta bir otele gönderdiğini belirterek “şok olduklarını” ifade etti.

Ukrayna vatandaşı olduğunu kaydeden Michael, kaçış sırasında Polonya'ya geçerken ailesini kaybettiğini anlattı. Ukrayna'nın Liviv kentinden kaçarken trende de ayrımcılığa maruz kaldığını anlatan Michael, beyazlara öncelik verildiğini ifade etti.

“KİMSE BİZİMLE KONUŞMUYOR”

Genç adam, Fransız yetkililerin kendisiyle beraber beş diğer siyahı ücra bir bölgede bulunan bir otele yerleştirdiğini, beyaz sığınmacılarınsa Lille merkezdeki bir otelde kaldığını söyledi. Nijerya asıllı olan ve 2009'da Ukrayna'ya taşınan Michael, neden diğer mültecilerden ayrıldıkları sorusuna yanıt alamadıklarını, kimsenin kendileriyle konuşmadığını sözlerine ekledi. Genç adam, ailesiyle İngiltere'de buluşmak istediğini belirtti.

Kenya asıllı olan ve Ukrayna'da bilgisayar eğitimi alan Kevin da, savaştan kaçan Ukraynalı olmayan kişilere ayrımcılık yapılmasına tepki gösterdi. Kevin, “Bizim de tek istediğimiz savaştan kaçıp hayatta kalmak” dedi.

POLONYA SINIRINDA AZINLIKLARA AYRIMCILIK İDDİASI

Rusya'nın Ukrayna işgalinden kaçan Afrikalıların ve Hindistanlıların, Polonya sınır yetkilileri tarafından ırkçı uygulamalara maruz kaldığı ve geri gönderildiği iddia edilmişti.

Afrikalı bir tıp öğrencisi, kendisinin ve diğer yabancıların Ukrayna-Polonya sınırındaki bir kontrol noktasında otobüsten indirildiğini, otobüse sadece Ukrayna uyruklu yolcuların alındığını ve bir sınır kasabasında mahsur kaldıklarını söylemişti.

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