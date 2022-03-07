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Ukrayna’daki çatışmalarda 150 yıllık kilise tahrip oldu

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken, saldırıların şiddetli yaşandığı Jitomir'in Vyazivka köyünde bulunan 150 yıllık tarihi kilise tahrip oldu.

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Ukrayna’daki çatışmalarda 150 yıllık kilise tahrip oldu

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 12'nci gününde sürerken, iki ülke arasındaki tansiyon yüksek seviyede.

Ukrayna Tarih ve Kültür Anıtlarını Koruma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Olha Rutkovska, saldırıların şiddetli yaşandığı Jitomir’in Vyazivka köyünde bulunan 150 yıllık tarihi kilisenin tahrip olduğunu duyurdu.

1862 yılında yapılan kilisenin büyük bir bölümü hasar gördü.

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