Ukrayna’daki dehşet havadan görüntülendi! Bir kent yok oldu

Rusya’nın Ukrayna’nın güneyinde yer alan Mariupol kentine saldırıları devam ederken, şehirdeki yıkım havadan görüntülendi. Öte yandan Harkov Belediye Başkanı Terehov, yaptığı açıklamada "600 ev, 50 okul bombalandı" dedi.

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Rusya'nın Ukrayna topraklarına saldırıları sürerken, can kayıpları da artmaya devam ediyor. Ukrayna'nın Mariupol kentinde Rus ordusunun saldırıları sürüyor.

Kentteki yıkım havadan görüntülenirken, kentin birçok noktasından siyah dumanların yükseldiği ve sivil yerleşim yerlerinin hedef alındığı görüldü.

2 BİN 500 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Oleksiy Arestovych, Mariupol bombardımanında 2 bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

EN FAZLA HEDEF ALINAN ŞEHİR

Harkov ise, Rus ordusu tarafından en fazla hedef alınan şehirlerden oldu.

Harkov Belediye Başkanı İgor Terehov yaptığı açıklamada, “Sürekli devam eden Rus bombardımanlarında şehrimizde 600 ev zarar gördü. Yeniden entegrasyona dahil olamayacaklar, çünkü evler tamamen yok oldu. Evler haricinde 50 okul binası, hastaneler ve doğum evleri de zarar gördü” ifadelerini kullandı.

Harkov Valisi Oleg Sinegubov ise, Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından Harkov şehrine 19 ambulansın gönderildiğini ve Harkov genelinde toplam 6 vagon ile 7 tır insani yardım dağıtıldığını açıkladı.

TAHLİYE KORİDORU AÇIKLAMASI

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Geçici İşgal Altındaki Topraklarının Yeniden Entegrasyonu Bakanı İrina Vereşuk, oluşturulan tahliye koridorlarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Bugün 14 Mart'ta oluşturulan 10 tahliye koridorundan sadece 7'si tamamlandı” dedi.

Söz konusu tahliyeler ile yaklaşık 4 bin kişinin güvenli bölgelere sevk edildiğini aktaran Vereşuk, “Kiev bölgesinde 2 bin 28, Gostomel'den 400, Vorzel'den 620, Dmitrivka'dan 100, Peremohka'dan 800, Lugansk bölgesinden bin 780, Kuzey Donetsk'ten 600, Papana'dan 210, Şehirske'den 76 ve Rubejna'dan 480 kişi tahliye edildi” dedi.

“RUSYA TERÖRİST BİR DEVLET GİBİ DAVRANIYOR”

Mariupol'e göndermeye çalıştıkları insani yardım tırının halen engellendiğini ifade eden Vereşuk, “Yapılması planlanan bazı tahliye koridorları saldırılar yüzünden gerçekleşemedi. İnsanlarımızı tahliye etmeye devam edeceğiz. Rusya terörist bir devlet gibi davranıyor” dedi.

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