Ukrayna’daki savaşa katılmak isteyen iki ABD’li, çok sayıda silahla yakalandı

Ukrayna tüm dünyadan gönüllüleri Rusya'ya karşı savaşmak üzere ülkeye davet ederken ABD’de Ukrayna'ya gitmek isteyen silahlı iki kişi gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr

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ABD'nin başkenti Washington'da, Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşmak üzere gitmeye hazırlanan silahlı iki kişi yakalandı.

Gizli Servis, Ukrayna Büyükelçiliği yakınındaki bir araçta yapılan aramada çok sayıda silah ele geçirdi. Gözaltına alınan iki adam, Indiana'dan geldiklerini ve savaşmak için Ukrayna'ya gitmek istediklerini söyledi.

Askeri kıyafetler de giyen iki kişi hakkında ruhsatsız ve kullanımı sınırlandırılmış silah bulundurma suçlamasıyla dava açıldı.

Ukrayna, tüm ülkelerden Rusya'ya karşı savaşmak üzere gelecek yabancılardan vize istemeyeceğini açıklamıştı. İlgililerin, ülkelerindeki Ukrayna büyükelçiliklerinin savunma ataşelerine başvurmaları gerektiği belirtilmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de 16 bin yabancının Rusya'ya karşı savaşmak üzere gönüllü olduğunu açıklamıştı.

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